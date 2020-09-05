Gasly ve Kvyat yarıştan umutlu

AlphaTauri, antrenman turlarında çok iyi bir tempoya sahipti ve hatta Red Bull'a kafa tutacak durumdaydı.

Ancak sıralama turlarında Pierre Gasly 10. olurken, Daniil Kvyat 11. oldu.

Gasly, "Sıralama turlarında bir kez daha son bölümde olmak harika! Son antrenman seansı pek iyi gitmedi ve hızı artırmak gerekiyordu."

"Birinci ve ikinci seansta kendime çok güveniyordum ve altıncı sırada son bölüme kaldım. Son bölümde yeni lastiklerle ilk denemem iyi değildi ve araçta çok fazla kayma vardı."

"İkinci turum, eski lastiklerle olmasına rağmen çok iyiydi ancak sonuç, yeni lastikleri takan rakiplerimizin önüne geçmek için yeterli değildi. Sonuç olarak onuncu olduk."

"Mücadele son derece yakın, bence yarışta iyi bir performansa sahip olabiliriz." dedi.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Daniil Kvyat ise son bölüme kalamasa da pazar günü için umutlu kaldı.

Sarı bayraklar sallandığında hızlı turunda olup olmadığı sorusuna Kvyat, "Evet, evet yavaşladım. Şanssız bir andı ancak durum böyle. Ardından aynı zamanda Kevin'la olan hava koridorunu da kaybettim."

"Yani evet, o tur mahvoldu. Ama yine de, Monza'da oyun bu şekilde gidiyor. Sıralama turlarında her şey daha hızlı hale geldi. Artık yarına odaklanıyoruz ve yarın her şey mümkün. Bence 11. sıra, başlamak için gayet güzel bir yer."

"Lastik seçiminde de serbestiz. Tabii ki üç hamurdan birini seçebiliyoruz ve hangisiyle gideceğimizi göreceğiz. Henüz bilmiyoruz ama evet, bize biraz daha esnekliğe sahip olacağız." yanıtını verdi.