Wolff'tan takım emri açıklaması: "Birbirimizle zaman kaybetmeyeceğiz"

İspanya GP'sinde iki Mercedes pilotunun ikincilik mücadelesi verirken zaman kaybetmesi ve ardından zaferin Lewis Hamilton’a gitmesi, takım yönetimini harekete geçirdi. Spa-Francorchamps'ta Russell ilk turda yarış dışı kalsa da Antonelli bu sezonki 6. zaferine ulaşmayı başardı.

Yarış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 54 yaşındaki takım patronu, Barselona'da yaşanan tablodan ders çıkardıklarını belirtti: "Barselona'da kaybettiğimiz o kadar çok süreden sonra, Belçika GP'si için koyduğumuz temel kural belliydi: Birbirimizle zaman kaybetmeyeceğiz.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: John Thys / AFP via Getty Images

“İspanya'da olduğu gibi pilotlarımızın birbiriyle çekişip arkamızdaki Ferrari veya Red Bull'un ensemize bitmesine ve galibiyeti elimizden kaçırmamıza izin veremezdik. Eğer o yarışta dayanıklılık sorunu yaşayıp yolda kalmasaydı, Kimi Barselona'yı da kazanacaktı."

Wolff, bu net kısıtlamaya rağmen Mercedes'in şampiyona matematiği için bir pilotun hakkı olan galibiyeti elinden alıp diğerine verecek radikal bir "takım emri" uygulamayacağının altını çizdi: "Barselona'dan bu yana yaklaşımımız net: Her zaman yarış galibiyetini önceliklendiriyoruz.”

“Eğer Kimi ya da George öndeyse, hak eden o zaferi alır. Bu şampiyona pilotlar” kadar takımlar şampiyonası da demek.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Marc Fleury

“Hiçbir koşulda bir pilotumuzun elinden galibiyeti almayız. Yani şampiyonada geride olsa bile eğer yarışı George önde götürüyorsa, sezonun bu aşamasında ona yarışı bırak talimatı vermeyiz."

Bu açıklamalar, Mercedes'in pilotlarına yarışma özgürlüğü tanımaya devam edeceğini ancak bunu yaparken takımın toplam puan kaybetmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ortaya koyuyor.