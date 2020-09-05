Verstappen: "Gerilememizin sebebi parti modu yasağı değil"

Bu hafta sonu Monza'da parti modu yasağıyla Mercedes'in biraz vakit kaybedeceği düşünülüyordu ama Alman üretici 0.8 saniye farkla rahat şekilde pole pozisyonunu aldı.

Ancak Red Bull-Honda ile yarışan Max Verstappen, Carlos Sainz ve Sergio Perez'e de geçilerek beşinci oldu.

Verstappen, parti modunun eksikliğine atıfta bulunarak, "Hayır, bundan ötürü geriye doğru gittiğimizi düşünmüyorum."

“Bence bu, tüm faydalarını veya farklılıklarını görmek için biraz garip bir pist. Çünkü Monza'da herkes birbirinin hava koridoruna giriyor. Bazıları diğerlerinden daha fazla."

“Tekrar normal bir piste gidene kadar biraz beklemek zorundayız. Kimse önü açık olsun istemiyor veya önde gitmiyor. Bu konuda bir şey söylemek için henüz çok erken."

"En yüksek hızda özellikle Mercedes'e vakit kaybettiğimizi biliyoruz. Ama şu anda onlara karşı eksiklik yaşadığımız şey bu değil. Güç farkı o kadar da büyük değil. Kendi açımızdan iyi bir dengeye sahip değildik. Ama tek sorun bu da değil. Araçta ciddi bir yol tutuş eksikliği var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen, ne denerse denesin iyi bir tur zamanı atamadığını söyledi.

"Bizim için iyi bir hafta sonu değil. Araçta her şeyi denedim. Daha az yere basma gücü, orta, yüksek... Araç dengesi tamamen değişti ve sonunda hep aynı tur zamanına sahiptim. Bu, araçta iyi bir denge olmadığını gösteriyor."

"Bu sezona tabii ki Mercedes ile savaşacağımızı varsayarak girdik. Şimdi burada, Monza'da bir McLaren ve bir Racing Point'in arkasındayız. Bu hiç iyi değil. Geçen yıla kıyasla aracın burada pek iyi hissettirmediğini düşünüyorum. Geçen yıl çok iyiydi. Ama bu yıl öyle değil."

"Evet, açıkça daha az yere basma gücü ile sürüyorsanız, o zaman aracın arka tarafı çok hassas oluyor. Bu, şu anda bizi biraz engelliyor."

"Burada üçüncülük için savaşacağız ve bu umrumda değil, çünkü üçüncülük için burada değilim."