Ricciardo: "Hedefimiz, herkesten daha az zorluk yaşamak"

Bir yıl aranın ardından takvime dönen Amerika GP’de ilk iki antrenman seansının ardından sürücüler Cuma gününü geride bıraktı.

Daniel Ricciardo, Austin'deki birinci antrenman seansında 16. sıradaydı. İngiliz takım ikinci antrenman seansında ise daha hızlı göründü. Ricciardo, takım arkadaşının üç sıra ardında beşinci sırada yer aldı.

Cuma gününün ardından Ricciardo, "İyi bir gündü."

"Oldukça iyiydi. Bence herkes, araçta sadece zorlanmıyor, aynı zamanda savaşıyordu. Yol tutuş çok düşüktü, bir turdan sonra bile lastiklerde çok fazla kayıp vardı. Tabii ki pistin engebeli olduğunu biliyoruz ve bu da sizi savuruyor. Bu yüzden zorluydu ama aynı zamanda çok da eğlenceliydi."

"Bu hafta sonunun hedefi, herkesten daha az zorluk yaşamak. İyi bir pozisyonda olacağımıza inanıyorum. Bugün ikimiz de ilk beşteydik, bu da oldukça sağlam bir sonuç." dedi.

McLaren sürücüsü Cuma gününün, hafta sonuna nasıl yansıyacağı hakkında, "İyi bir Cuma günü geçirmek her zaman daha iyi."

"Hafta sonunu pek belirlemiyor ama Cuma gecesi daha az kafa yoracağımız anlamına geliyor. Umuyorum buradan erken çıkarız ve biraz daha barbekü yaparız."

"Ancak oldukça sağlamdı. Bence iyiyiz." dedi.

Cuma günü Austin'de birinci ve ikinci antrenmanlarda hava sıcaklığı 27 ve 29, pist sıcaklığı ise 34 ve 39 dereceydi. Hafta sonu boyunca da havanın sıcak olması, sürücüleri zorlayacak gibi görünüyor.

Avustralyalı, "Sıcağı seviyorum."

"Ben Avustralyalıyım ama kalbim Teksaslı. Bu çiftliklerde doğdum, büyüdüm ve yetiştim [gülüyor]."

"Hayır tabii ki, aslında böyle bir şey yok. Sanırım susuz kaldım. İngilizce bile konuşamıyorum."

"Sıcağı seviyorum! Bu koşullarda benden daha fazla zorlanacak herkesi izlemekten keyif alacağım." dedi.