Verstappen'den sert eleştiri: "Bu araç gerçekten çok tehlikeli"

Silverstone'da podyum mücadelesi veren Max Verstappen, son bölümlerde 15. virajda yüksek hızda spin atarak çakıl havuzuna savruldu.

Bu, Hollandalı pilotun üst üste ikinci hafta sonunda yaşadığı benzer bir olay oldu. Verstappen, Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında da bariyerlere çarparak seansını erken noktalamıştı.

Verstappen, yaşanan sorunun temelinde RB22'nin arka kanadındaki arıza olduğunu belirtti.

Verstappen, "Avusturya'dakine benzer bir durumdu. Sorunun nedeni farklıydı ama sonuç yine aynı oldu."

"Viraja girişte arka kanat tam olarak kapanmıyor ve bu yüzden çok büyük miktarda yere basma kuvveti kaybediyorsunuz."

"O noktada araç gerçekten çok tehlikeli hale geliyor çünkü ciddi şekilde kaza yapabilirsiniz."

"Avusturya'da şanslıydım, burada da şanslıydım. Ama bu tür sorunlar tekrarlandığında gerçekten bıkıyorsunuz."

Verstappen, hafta sonu boyunca aracın performansından memnun olmadığını daha önce de dile getirmişti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Buna rağmen yarışta Lewis Hamilton'ın aldığı ceza, George Russell'ın yavaş patlayan lastiği ve Andrea Kimi Antonelli'nin yaşadığı sorunlar nedeniyle podyum şansı yakalamıştı.

Ancak Hollandalı pilot, üçüncü sırayı alsa bile bunun hak edilmiş bir sonuç olmayacağını söyledi.

"Çevremizde yaşanan olaylar nedeniyle biraz şanslıydık. Lewis'in cezası, George'un patlayan lastiği ve Kimi'nin yaşadığı sorun bize fırsat verdi."

"Podyuma çıksaydık elbette kabul ederdik ama açıkçası bunu hak etmiş olmazdık."

Verstappen, özellikle sert hamur lastiklerle temponun son derece kötü olduğunu da vurguladı.

"Sert lastiklerle gerçekten çok yavaştık."

"George ve Lewis'i bu kadar uzun süre arkamda nasıl tutabildiğimi ben de bilmiyorum."

Hafta sonu boyunca yaşadığı denge sorunlarının yarışta da devam ettiğini söyleyen Verstappen, takım arkadaşına kıyasla düzlük hızında da geride kaldığını belirtti.

"Tüm hafta sonu boyunca aracın dengesi berbattı."

"Aynı garajdaki diğer araca kıyasla düzlük hızımız da yoktu."

"Yarışta da tam olarak beklediğim şey yaşandı."