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Formula 1 Britanya GP

Antonelli: "Bugün galibiyet için çok büyük bir şansımız vardı"

Britanya GP’sinde zafere çok yakınken şanssız bir arıza ve ardından gelen pist sınırı cezasıyla sarsılan Kimi Antonelli, bu durumun kendisini daha da güçlendireceğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hafta sonu boyunca sergilediği performansla dikkat çeken ancak yarışın son bölümünde mekanik bir sorun yaşayarak sıra kaybeden genç yıldız Kimi Antonelli, yarışın ardından yaşadığı büyük hayal kırıklığını gizlemeden dile getirdi.

 Pist sınırı ihlali nedeniyle aldığı ceza yüzünden son bir puanı bile kurtaramadığını belirten İtalyan pilot, seans sonrası şu açıklamalarda bulundu: "Ne yazık ki bugün her şey ters gitti. En azından bir puan alabileceğimi düşünüyordum ama güvenlik aracı içeri girdiğinde pist sınırları nedeniyle ceza aldım.” 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Kuralları biliyorum ama bu kararı biraz ağır buluyorum. Dışarı taşıp bir avantaj elde etsem cezayı anlarım ama o an sadece aracı pistte tutmaya çalışıyordum ve bunu başaramadım.” 

“Son pit stopun ardından araç bir şekilde sürülebilir durumdaydı ama yere basma gücünde çok ciddi bir kayıp vardı; araç özellikle sağ virajlarda hiçbir şekilde dönmüyordu. Yine de en azından onuncu olup bir puan alabileceğime inanmıştım ama o bile olmadı."

Aracın ön tarafındaki kırılmaya neden olan kerb temasına da açıklık getiren Antonelli, şampiyona liderliğini korumanın kendisine motivasyon verdiğini belirtti: "Aslında o kerbe her turda nasıl çıkıyorsam yine öyle çıktım, hatta o tur muhtemelen önceki turlara kıyasla daha bile az temas etmiştim.” 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Fakat bir şeylerin kırıldığını anında hissettim. İlk başta ne olduğunu anlayamadık, takım da çözmeye çalıştı ve ön kanattan şüphelendik ama sorun orada değildi.” 

“İşler istediğimiz gibi gitmedi ve gerçekten büyük yazık oldu; çünkü bugün galibiyet için çok ama çok büyük bir şansımız vardı.” 

“Yine de şampiyona liderliğimi sürdürüyorum. Bu durum, bir sonraki yarışta piste çok daha güçlü dönmem ve daha iyisini yapmam için bana motivasyon sağlayacak."

 

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