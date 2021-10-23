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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Alonso: "Denge sorunlarımız var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, yaşadıkları denge problemleri göz önüne alındığında yapılması gereken bazı işler olduğunu söyledi.

Alonso: "Denge sorunlarımız var"

Fernando Alonso, ilk seansın başında su sızıntısı ile yolda kalırken, aracın tamir edilmesiyle beraber bitime yaklaşık 20 dakika kala mücadeleye döndü.

İspanyol sürücü ikinci seansta ise denge sorunlarıyla boğuştu ve spin atarak aracını bariyerlere çarptı. Ancak bu olayda aracına çok az hasar verdiği için pite dönebildi.

Günü ilk onun dışında tamamlayan Alonso, şöyle dedi: "Bizim için kolay bir gün değildi. Bence inanılmaz harika bir gün değildi. İlk seansta sorun yaşadık ve ardından ikinci seansta spin attık. Yani bu gece yapılacak bazı işler var."

"Sanırım aracımızın hızını ortaya çıkaramadık ve denge sorunları yaşıyoruz. Göreceğiz. Bence yapılacak çok iş var."

"Sanırım sızıntı vardı, su sistemiyle alakalı bir sorun yaşadık. O noktada motor susuz çalıştığı için kapatmak zorunda kaldık. Çocuklar sorunu çözme konusunda harika bir iş çıkardılar ve ilk seansta bazı iyi turlar attık. Fakat dediğim gibi hangi lastik setini kullanırsak kullanalım, dengeden memnun değildik. Bu yüzden yapılması gereken işler var."

Sıcak şartlar sorulduğunda Alonso, "Bunun büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Lastikler biraz daha zorlanacaklar ama durum herkes için aynı. Büyük bir konu olacağını sanmıyorum." dedi.

Alonso, takımın henüz nerede yer aldığını söylemenin zor olduğunu da ekledi.

"Dediğim gibi, bizim için en kolay gün değildi. İlk seansta sorunlar yaşadık ve çocuklar bu sorunları çok çabuk çözdüler. Bu sayede tekrar dönebildim. Fakat zorlu pist şartları ve tümsekler nedeniyle kolay bir gün değildi."

"Seansın sonunda duvara çarpmış olmam ne kadar zor olduğunu gösteriyor."

"Gridin hangi sıralarında yer aldığımızı söylemek zor ama üzerinde çalışabileceğimiz şeyler var. Bakalım cumartesi bizi neler bekliyor."

"Umarım kalan kısımda daha az sorun yaşarız."

Fernando Alonso, Alpine

Fernando Alonso, Alpine

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