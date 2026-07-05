Norris: "Hâlâ yavaşız”

Aracın performansından memnun olmadığını belirten İngiliz pilot, podyumu kıl payı kaçırdığı yarışın ardından şu ifadeleri kullandı: “Bugün yarışı nasıl dördüncü sırada bitirebildiğimize hâlâ hayret ediyorum.”

“Artık bu dönemde yarışların büyük bir kısmı dayanıklılık ve hata yapmamakla alakalı. Kimi ve Max'e ne oldu bilmiyorum ama biz bugün en azından hata yapmama kısmını doğru yönettik.”

“Ancak saf tempomuz çok ama çok kötüydü. Formula 1 kariyerim boyunca sürdüğüm en zor, keyifsiz ve resmen sürülemez araçlardan biriydi. Geliştirmemiz gereken çok şey var."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Paul Foster

Miami'deki güçlü podyumun ardından Silverstone'da bu kadar geriye düşmelerini, takımın güncelleme yarışında geride kalmasına bağlayan Norris, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bu piste özel bir durum değil, tüm yıl boyunca yavaştık ve hâlâ yavaşız.”

“Miami'de ikinci sırayı alıp bugün böyle bir araca sahip olmamızın mantıklı bir açıklaması yok. Rakiplerimiz o günden beri araçlarına çok sayıda büyük güncelleme getirdi, biz ise getirmedik; en azından bize bu denli performans kazandıracak bir şey yapamadık.

“Startta da zorlandım; Oscar ise aksine çok iyi start yaptı.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Son olarak Fernando Alonso’nun da eleştirdiği, düzlüklerde sadece batarya gücüyle yapılan kolay geçişler hakkındaki soruyu yanıtlayan Norris, mevcut kurallara tepki göstererek röportajı noktaladı: "Hafta sonu genelinde taraftarların desteği çok güzeldi, burada olmaktan büyük keyif aldım ama sürüş kesinlikle çok keyifsizdi.”

“Bu hafta sonu beni en çok zorlayan şey araçtı. Pilotlar pistte mücadele ederken, içeriden ya da dışarıdan harika ataklar yapıp pozisyonu kazandıktan beş saniye sonra birinin arkadan sadece bir düğmeye basarak o pozisyonu geri alması kesinlikle çok sinir bozucu.”

“Tüm yıl boyunca durum böyleydi, artık üzerine daha fazla bir şey söylemeye gerek yok.”