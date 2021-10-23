Hamilton: "F1'in popülaritesi Amerika'da Liberty'nin zorlaması sayesinde arttı"

Formula 1 uzun yıllarca Amerika'da bir etki oluşturmada zorlandı ancak Liberty Media'nın çabaları, sonunda meyvesini veriyor.

Özellikle Netflix'in Drive to Survive serisinin yardımıyla ilgi arttı ve 2022'de Miami'de bir yarış düzenlenecek. Gelecekte Amerika'da 3 yarış dahi yapılabilmesi gündemde.

Amerika'da çok fazla zaman geçiren Hamilton, sporun profilindeki değişikliğin açık olduğunu ve son dönemde ilginin çok ciddi bir şekilde arttığını söyledi.

Hamilton, "Daha en başından burada devasa bir potansiyel olduğunu biliyorduk."

"Burada ilk yarışım 2007'deydi ancak neler olduğunu görmek için daha önce NASCAR yarışını izlemek için katılmıştım. NFL, NBA maçlarına katıldım. Burada insanlar spor için deliriyor."

"Asla yeteri kadar spor aktivitesi bulunmuyor. Her zaman daha fazlasını, daha fazla aksiyon izlemeyi istiyorlar. Son senelerde gördüğüm gelişim devasaydı."

"Son senelerde spor, en keskin yükselişi gördü. Artık daha fazla insan F1 hakkında konuşuyor ve daha fazla insan F1'le etkileşim halinde. Amerika'da yıllardır insanlardan e-mail ve mesajlar alıyorum. Onlar önceden ne yaptığımı bilmiyorlardı ancak şimdi gelmem için sabırsızlanıyorlar."

"Onların çoğunun bu hafta sonu yarışa geleceğini düşünüyorum. Bu iyi bir şey ve böyle bir cevabı görmek harika." dedi.

F1'in CEO'su Stefano Domenicali, sporda yönetimi devraldığında Amerika pazarında zorlamaya devam edeceklerini söylemişti.

Ancak Domenicali, bir haftalık çalışmanın öncesinde ve sonrasında da oraya mesaj vermeye devam etmelerinin gerektiği konusunda uyarmıştı.

Domenicali, "ABD'de Formula 1'e çok büyük ilgi olduğu konusunda sizi temin ederim. Orada yapmamamız gereken hata, ilgisizlik olmalı. Amerika'yı her gün haberlerle beslememiz lazım."

"Oraya gidip bir hafta boyunca inanılmaz bir şekilde zorlayıp yarıştan sonra sessiz kalmak yanlış olur."

"Amerika'da iletişimin oldukça güçlü olmasını planlıyoruz. Doğru kanallarda sürekli olarak bilgi akışı sağlamalıyız."

"Yatırım açısından ilk başta uzun zaman harcamamız gerekecek ancak bunun dönütü devasa olacak. Bu, bu yıl zorlamamız gereken stratejik küresel iletişim kampanyamızın bir parçası." demişti.