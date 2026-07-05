Hadjar: "Ön kanadı değiştirmek zorunda kalmamız yarışımızı mahvetti"
Isack Hadjar, Britanya Grand Prix'sinde yaşadığı performans düşüşünün ön kanattaki bir sorundan kaynaklandığını söyledi.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Liam Fabre
Britanya Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayan Isack Hadjar, yarışın ilk bölümünde yaşadığı ani performans kaybının kendilerini yarışta geriye düşürdüğünü söyledi.
Red Bull pilotu, özellikle ilk turlarda Max Verstappen'in temposunu takip edebildiğini ancak daha sonra aracında yaşanan sorun nedeniyle hızının ciddi şekilde düştüğünü ifade etti.
Yarışın ilk bölümünü değerlendiren Hadjar şunları söyledi: "Bu kez gerçekten çok iyi bir start aldım."
"İlk üç turdaki tempomuz oldukça iyiydi. Max'e karşı da oldukça temiz yarıştığımı düşünüyorum. Ayrıca onu takip etmek de güzeldi ve bunu oldukça iyi yapıyordum. Fakat bir anda büyük bir tempo kaybı yaşadım. İlk başta bunun lastik yönetimiyle ilgili yaptığım bir hatadan kaynaklandığını düşündüm."
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
"Ancak yeni sert lastiklere geçtik ama hiç hızımız yoktu."
"Ne olduğunu gerçekten anlayamadım. Takım bana araçta yere basma kuvveti eksikliği yaşadığımızı söyledi."
"Ön kanadı değiştirdikten sonra ise tempo anında geri geldi."
"Neredeyse tek turda iki saniye kazandım. Ama açıkçası yarış bizim için boşa gitmiş oldu."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen'den sert eleştiri: "Bu araç gerçekten çok tehlikeli"
Antonelli: "Bugün galibiyet için çok büyük bir şansımız vardı"
Norris: "Hâlâ yavaşız”
Hadjar: "Ön kanadı değiştirmek zorunda kalmamız yarışımızı mahvetti"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar