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Formula 1 Britanya GP

Hadjar: "Ön kanadı değiştirmek zorunda kalmamız yarışımızı mahvetti"

Isack Hadjar, Britanya Grand Prix'sinde yaşadığı performans düşüşünün ön kanattaki bir sorundan kaynaklandığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Liam Fabre

Britanya Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayan Isack Hadjar, yarışın ilk bölümünde yaşadığı ani performans kaybının kendilerini yarışta geriye düşürdüğünü söyledi.

Red Bull pilotu, özellikle ilk turlarda Max Verstappen'in temposunu takip edebildiğini ancak daha sonra aracında yaşanan sorun nedeniyle hızının ciddi şekilde düştüğünü ifade etti.

Yarışın ilk bölümünü değerlendiren Hadjar şunları söyledi: "Bu kez gerçekten çok iyi bir start aldım."

"İlk üç turdaki tempomuz oldukça iyiydi. Max'e karşı da oldukça temiz yarıştığımı düşünüyorum. Ayrıca onu takip etmek de güzeldi ve bunu oldukça iyi yapıyordum. Fakat bir anda büyük bir tempo kaybı yaşadım. İlk başta bunun lastik yönetimiyle ilgili yaptığım bir hatadan kaynaklandığını düşündüm."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Ancak yeni sert lastiklere geçtik ama hiç hızımız yoktu."

"Ne olduğunu gerçekten anlayamadım. Takım bana araçta yere basma kuvveti eksikliği yaşadığımızı söyledi."

"Ön kanadı değiştirdikten sonra ise tempo anında geri geldi."

"Neredeyse tek turda iki saniye kazandım. Ama açıkçası yarış bizim için boşa gitmiş oldu."

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