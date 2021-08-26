Ricciardo: "Sezonun ikinci yarısına yenilenmiş bir enerji ve konsantrasyonla başlayacağım"

Yeni takımında sezona zor bir başlangıç yapan Daniel Ricciardo, takım arkadaşı Lando Norris’in formunu yakalamayı başaramadı ve şimdiye kadarki en iyi sonucu beşincilik oldu. Ricciardo, pek çok kez araca alışma sürecinin beklediğinden daha uzun sürdüğünü dile getirmiş ve sürüş stilinde değişiklikler yapmasını gerektiğini açıkça ifade etmişti.

Bu hafta sonu düzenlenecek olan Belçika Grand Prix’si öncesinde konuşan Avustralyalı pilot, yaz arasında F1’den biraz uzaklaşmanın kendisine iyi geldiğini söyledi ve şu yorumları yaptı: “2 hafta boyunca kendimi kapayıp F1’den uzaklaşmak güzeldi. [Tatilde] Amerika’daydım ve sanırım padoğun yarısı Mykonos’taydı. Bu yüzden, oldukça uzakta olmaktan mutluydum.”

Ardından Ricciardo, pist üzerinde istedikleri sonuçları alamamalarına rağmen takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu vurguladı ve sezonun ikinci yarısına yenilenmiş bir şekilde başlayacağını söyledi.

“Evet, her şey günlük güneşlik değildi. Demek istediğim güzel olmayan nokta pist üzerindeki [sonuçlarımızdı] ama şahsen takımdaki atmosferi çok iyi buluyorum. Sadece istediğim sonuçları alamadım.”

“Kendimi kapamak ve iki hafta boyunca kendimi spordan tamamen uzaklaştırmak güzeldi. Bence uzaklaştığınızda, iyi ve kötü anlarınızı değerlendirme şansınız oluyor. Sadece sıfırlanıyorsunuz ve sezonun ikinci yarısına yenilenmiş bir enerji ve konsantrasyonla başlıyorsunuz.”

Bu haftaki yarış hakkındaki beklentileri sorulduğunda ise McLaren pilotu şu yorumları yaptı: “Açıkçası podyum alacak mıyız ya da şu mu olacak bu mu diye düşünmüyorum. Sadece her yarışa heyecanla geliyorum.”

“Spa harika bir pist. Hem cumartesi hem pazar günleri harika olan birkaç pistten biri. Bu gerçek yarışçılar için bir pist, birçok geçiş yapabilirsiniz. Eğer iyi bir aracınız varsa, gerçekten iyi bir yarış çıkarabilirsiniz. Sadece biraz heyecanlıyım ve umarım iyi bir sonuç alırız."

Ayrıca Ricciardo, sezonun geri kalanında takvimde değişiklikler olmasının takımı için stratejik açıdan bir şey değiştirmeyeceğini de ekledi.

“Bence bu stratejik yönden pek bir şeyi değiştirmeyecek yani [takvimde] 5 ya da 10 yarış kalması bizim hafta sonlarına karşı bakış açımızı değiştireceğini düşünmüyorum.”