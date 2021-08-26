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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İngiltere, son günlerdeki yorumların aksine Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı ve Türkiye GP ile ilgili durum belirsizleşti.

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı!

2021 Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek fakat Türkiye, İngiltere'nin seyahat listesinde kırmızı listede yer alıyor ve bu da yarışla ilgili belirsizliğe yol açıyor.

Türkiye, normalde bu yıl Kanada GP'nin yerini almıştı ancak yarıştan sonra İngiltere'ye dönülmesi ve Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alması nedeniyle yarış yapılamamıştı.

Kırmızı listede bulunan bir ülkeden İngiltere'ye dönecek kişilerin, bir otelde zorunlu karantinaya girmesi gerekiyor.

Bu kişilerin 10 günlük otel maliyeti binlerce poundu buluyor ve takımların hiçbiri bu karantinaya girmeye yanaşmıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarılarak turuncu listeye alınacağı iddia edilmişti. Ancak beklenen olmadı ve İngiltere, bugün yayınladığı yeni listede Türkiye'ye yine kırmızı listede yer verdi.

İngiliz hükümeti Covid-19 salgının durumunu ve varyantların yayılma ihtimalini gerekçe göstererek kırmızı listedeki ülkelere karşı sıkı seyahat kısıtlamaları uyguluyor. Bu çerçevede çok özel ve acil durumlar dışında kırmızı listede bulunan ülkelere seyahat edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yalnızca İngiliz vatandaşlarının, ya da Birleşik Krallık'ta oturum izni olanların ülkeye girişine izin veriliyor.

Bu, 10 takımdan 7'si İngiltere kökenli olduğu için, Türkiye GP'nin durumunu zorlaştırıyor. Normalde Türkiye'den bir hafta sonra Japonya GP yapılacaktı fakat yarış iptal edilince, Türkiye'den sonraki hafta boş kaldı.

Formula 1'in bu karar üzerine ya  Türkiye GP ile Rusya'yı yer değiştirmesi ya da Türkiye'den sonra takvime başka bir yarış eklemesi gerekiyor.

Motorsport.com'un kaynaklarına göre bu tarihler için Bahreyn düşünülüyor. Eğer bir çözüm bulunamazsa yarışı iptal etmekten başka seçenek kalmayabilir.

İngiltere, bir sonraki güncellemeyi 16 Eylül'de yapacak.

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