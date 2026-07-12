Vowles: “Kış döneminde her şeyi doğru yapamadık”

James Vowles, Silverstone'daki hem sprint hem de ana yarışın puansız kapatılmasının ardından baskıyı iyice hissetmeye başladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonada 5. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Williams, yeni kural değişikliklerinin ardından bu yıl ilk 9 yarışta sadece 11 puan toplayabildi ve takımlar şampiyonasında 8. sırada yer alıyor.

Yeni dönemin kurallarına ayak uydurmakta zorlanan İngiliz ekibinde Vowles, Goodwood Hız Festivali'nde mikrofonlara konuşarak neyin yanlış gittiğini anlattı.

Sezonun ikinci yarısına dair beklentileri sorulan Vowles, şu yanıtı verdi: "Buna net bir cevap vermek imkânsız. Bizim açımızdan işin gerçeği şu ki; kış döneminde her şeyi doğru yapamadık.”

“Sezonun ikinci yarısında araçla ilgili tüm sorunlarımızı çözmeye çalışacağız. Rakiplerimizden daha hızlı gelişip ön sıralara yükselmeyi hedefliyoruz.”

“Açıkçası tamamen yanlış yaptığımız bazı şeyleri düzeltmeli ve eski formumuza dönmeliyiz; sezonun ikinci yarısı bizim için tam olarak böyle geçecek.”

“Dahası, bu durum takımımızın geleceğimizle doğrudan ilgili. Çünkü bu yıl sadece bizim için değil, herkes için devasa bir zorluk oldu; ilk dört takımın arayı giderek açtığını, geride kalanlarınsa elinden bir şey gelmediğini görüyorsunuz.”

Carlos Sainz, Williams Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Henüz yarış kazanacak seviyede olmadığımızı biliyoruz, bunu başından beri söylüyorum. Hedefimiz en kısa sürede o seviyeye ulaşmak.”

“Takım şu anda bu yılın sonuna odaklanmaktan ziyade, yaptığımız tüm hataları düzeltmeye odaklanmış durumda."

Deneyimli mühendis, Damon Hill'in 1996 yılında dünya şampiyonu olduğu efsanevi Williams FW18'in direksiyonuna geçtikten sonra, Goodwood'da geçirdiği bu keyifli hafta sonuna ne kadar ihtiyacı olduğunu da samimi bir şekilde itiraf etti: "Bu aracı kullanmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi demek.”

“Televizyonda izlediğim Damon'ın şampiyonluk için mücadele ettiği bu aracı bizzat sürebilmenin hissi kelimelerle tarif edilemez. Açıkça söyleyebilirim ki bu araç hâlâ çok hızlı ve sürmesi inanılmaz keyifli.”

“F1'de bazen işler çok zorlaşıyor ama bu tarz anlar kesinlikle her şeyi dengeliyor ve bana moral veriyor."

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