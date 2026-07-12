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Formula 1

Steiner'den Verstappen'e uyarı: "McLaren, Red Bull'dan daha iyi bir takım değil"

Eski Haas takım patronu Günther Steiner, Max Verstappen'in Red Bull'dan ayrılıp McLaren'a gitmesinin kendisine önemli bir avantaj sağlamayacağını savunarak, Hollandalı pilotun mevcut takımında kalmasının en doğru seçenek olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Max Verstappen'in geleceği son haftalarda Formula 1 padoğunun en çok konuşulan konularından biri hâline geldi.

Dört kez dünya şampiyonunun sözleşmesinde yer aldığı belirtilen performansa dayalı çıkış maddesi, Laurent Mekies yönetimindeki Red Bull'dan sezon sonunda ayrılabilmesine olanak tanıyor.

Şampiyonada yedinci sırada bulunan Verstappen'in yaz arasına kadar ilk iki sıraya yükselme ihtimali matematiksel olarak kalmadığı için, iddialara göre Hollandalı pilot ekim ayına kadar bu maddeyi kullanma hakkına sahip. Mevcut sözleşmesi ise 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Verstappen'in adı en çok McLaren ile anılırken, taraflar arasında ön görüşmeler yapıldığı da öne sürülüyor.

Ancak Günther Steiner, Verstappen'in böyle bir karar almadan önce gerçekten ne kazanacağını iyi düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Guenther Steiner

Guenther Steiner

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Steiner, "Bence Max her zaman etrafında neler olup bittiğine bakıyor."

"Eğer ayrılacaksa kendisinden daha iyi bir takıma gitmesi gerekir. Şu anda Red Bull'dan daha iyi olup da onu transfer edebilecek çok fazla takım yok."

"Takımların çoğu pilot kadrolarını önümüzdeki birkaç yıl için zaten belirledi."

"Ferrari ya da Mercedes gibi güçlü takımların şu anda Max'e ihtiyacı yok. Çünkü Max büyük bir yetenek olsa da aynı zamanda çok yüksek maliyetli bir pilot. Paranın önemli olmadığını söylesek de para her zaman önemlidir."

"Bu yüzden önce şu soruyu sormak gerekiyor: Max için üst düzey takımlarda gerçekten kaç boş koltuk var?"

"Mercedes şu anda Kimi ve George ile oldukça sağlam bir kadroya sahip. Ferrari'de Lewis ve Charles var. Charles'ın sözleşmesini yeni uzattılar. Onu neden göndersinler? Lewis'in de devam eden bir kontratı var. Bu yüzden yakın gelecekte orada da büyük bir fırsat görünmüyor."

"Max'in gidebileceği tek gerçekçi yer McLaren olabilir."

"Ama şu anda McLaren, Red Bull'dan daha iyi bir takım değil."

"O hâlde neden bildiği, sesinin duyulduğu ve takım içinde belirli bir ağırlığa sahip olduğu yerden ayrılıp bunları kaybetme riskini alsın?" dedi.

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