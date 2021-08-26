Leclerc: "Bu pist bizim için zor olacak gibi görünüyor"

Leclerc, Macaristan'da ilk virajda kendisinden daha önde olan Max Verstappen, Valtteri Bottas ve Lando Norris'in geçirdiği kazanın ardından iç tarafta ikinci sırada yarışa dönebilecek gibi duruyordu ancak arka tarafta frenlemede geciken Aston Martin pilotu Lance Stroll, ona ve McLaren pilotu Daniel Ricciardo'ya vurdu. Bu olay Leclerc'in de yarış dışı kalmasına neden oldu.

Leclerc, yaşananları hızlı bir şekilde geride bıraktığını söylerken diğer taraftan bu hafta sonu için şimdiden temkinli konuştu.

Leclerc, "Oldukça hızlı bir şekilde orada yaşananları unuttum. Muhtemelen yarışımın sürdüğü kadar hızlı değildir ancak yine de yarıştan sonraki pazartesi günden itibaren farklı şeyler düşünmeye başladım. Açıkçası bekleyen tatiller vardı, bu yüzden yarışlardan biraz kopup farklı şeyler yapmak için sabırsızlanıyordum."

"Macaristan hayal kırıklığı yarattı çünkü büyük bir fırsata sahiptik ancak ne yazık ki yaşananlar bizim lehimize olmadı. Ancak bunlar yarışların bir parçası ve artık tamamen ikinci yarıya odaklanmış durumdayım."

"Özellikle bu pist kağıt üstünde bizim için zor olacak. Diğer taraftan bu sene bazı iyi sürprizler yaşadık. Bu yüzden umarım bu hafta sonu da sürpriz olur ve buraya gelirken düşündüğümüzden daha rekabetçi oluruz. Ancak kağıt üstünde, çok güçlü olacağımız bir pist gibi görünmüyor." dedi.

Leclerc, bugünkü röportajda kullandığı "kopmak" ifadesini yine bu sene 2 farklı röportajda daha kullanmıştı. Buna açıklık getirmesi istenen Leclerc, "Bu sezonu, Formula 1'i tamamen unutmaya çalışmak ve tüm sezon yaptığımız seyahatler nedeniyle pek fazla görüşemediğim ailemle ve arkadaşlarımla keyifli zaman geçirmek. Kopmak derken bunu kastetmiştim." şeklinde açıkladı.

Ferrari'nin önümüzdeki yarışlarda güç ünitesinde güncelleme yapması bekleniyor. Bu güncellemeler için Leclerc, "Güncellemenin ne zaman olacağı hakkında bir şey söyleyemem. Bir güncelleme olacağını biliyorum. Motorun hibrit tarafında olacak. Ne zaman getireceğimizi henüz bilmiyoruz." dedi.

Ferrari, bu sezon büyük ilerleme kaydetse de mevcut aracın gelişimini uzun zaman önce durdurarak gelecek sezonki yeni aracına odaklandı. Leclerc, bu durumdan fayda sağlamayı umduklarını söyledi.

Leclerc, "Griddeki herkes gibi bizim için kesinlikle iyi bir fırsat olacak. Hepimiz sıfırdan başlıyoruz. Takım olarak iyi iş çıkardığımızı hissediyorum ve takım olarak yaptığımız işe güveniyorum. Bakalım nasıl olacak? Bu tabii ki bir fırsat ve umarım doğru bir şekilde değerlendirip gelecek sene diğer takımlarla şampiyonluk savaşı verebiliriz." dedi.