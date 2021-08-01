Bottas: "Kaza tamamen benim hatamdı"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ikinci sıradan başladığı yarışta oldukça kötü bir start aldı ve ilk metrelerde pek çok sıra kaybetti. Sonrasında frenajı kaçırdı ve Lando Norris'e arkadan çarptı.

McLaren pilotu Norris, kaygan zeminde kızaklayarak Max Verstappen'e çarparken, Sergio Perez de bu temasta yarış dışı kaldı.

Fin pilotun bu hatası özellikle Red Bull'a pahalıya patladı çünkü Perez yarış dışı kalırken, Verstappen aracındaki hasar nedeniyle geriye düştü ve yarıştan sadece bir puanla ayrıldı.

Bottas olayın ardından şöyle konuştu: "

Bottas, "Açıkçası bu olay benim hatamdı. Arkadan gelen isim bendim ve yeterince erken fren yapmak benim elimdeydi. Fakat frenleme noktasını yanlış değerlendirdim."

“Bu koşullarda tahminde bulmak gerçekten kolay değildi ve bunu görmüş olduk. Fakat daha önce fren yapmalıydım çünkü frenlemeye başladığımda ön tarafa yaklaşım ve sonra tekerlekleri kilitledim. Lando'ya çarptım ve tüm bu karmaşa ortaya çıktı."

"Yani yanlış değerlendirmeydi ve benim hatamdı. Hem benim hem de onlar için en iyisi değildi fakat her şeyi denedim. Ancak lastikler kilitlenmişti." dedi.

Bottas yarışa ikinci sıradan başladı ancak kötü startın ardından beşinci sıraya kadar gerilediği görülüyordu.

Bottas, "Geçiş lastikleriyle debriyajı olması gerektiği gibi kullandım ancak patinaja kaldım. Sanırım formasyon turunda sıcaklık biraz düştü. Bunu incelemem gerekiyor fakat karmaşıklığa bu kötü start sebep oldu." dedi.

Hakemler olayda tamamen Bottas'ı sorumlu buldular ve ona bir sonraki yarış için beş sıra grid cezası ve iki de ceza puanı veriler.

Bottas, "Bunu kabulleniyorum."

"Açıkçası harika değil ama en azından bir sonraki yarışta geçiş yapmak mümkün olacak. Bu yüzden hafta sonu bitmiş gibi gelmiyor fakat işi daha da zorlaştıracak." dedi.

Bottas, olay nedeniyle çarptığı isimlerden özür dilediğini de ekledi.

"Bunun benim hatam olduğunu söyledim, bu yüzden başka birini suçlamaya çalışmadığımı biliyorlar. Yaptığım şey hatayı kabullenmek."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B crash Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images