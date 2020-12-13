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Formula 1 / Son dakika

Resmi: McLaren, %15'lik hissesini MSP'ye sattı!

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Resmi: McLaren, %15'lik hissesini MSP'ye sattı!
Ekleyen:
, Editör

McLaren, 185 milyon sterlinlik bir yatırım anlaşmasının parçası olarak Formula 1 ekibinin %15'lik hissesini Amerikalı MSP'ye sattı.

Motorsport.com'un Cumartesi günü duyurduğu üzere McLaren, UBS O’Connor, LLC. ve The Najafi Companies'in güçlerini birleştirdiği spor yatırım grubu MSP Sport Capital önderliğindeki bir konsorsiyuma hisse satma kararı aldı.

MSP, başlangıçta McLaren'dan yüzde 15 hisse alacak, ancak 2022'nin sonuna doğru bu rakam %33'e (en fazla) çıkacak. Başlangıçta %15 hisse için 185 milyon sterlin ödenecek ancak ardından % 33 ile 560 milyon sterline ulaşacak.

Yeni anlaşmaya rağmen CEO Zak Brown uzun vadede görevinde kalmaya devam edecek, Paul Walsh ise Başkan olarak kalacak.

Ancak yeni yatırımcı Jahm Najafi, Başkan Yardımcısı olarak Şeyh Muhammed bin Essa Al Khalifa'nın yanında olacak.

Ayrıca, MSP Sports Capital'den Jeff Moorad ve UBS O’Connor'dan Rodrigo Trelles Zabala, McLaren Group'tan Sultan Ojjeh ve Will Griffiths ile birlikte McLaren Racing'in yönetim kuruluna atandılar.

 

Brown şunları söyledi: “Bu yatırım, McLaren Racing'in gelişimi için önemli bir anı temsil ediyor. MSP Sports Capital, her şeyden önce bir spor yatırımcısı. Pazarı biliyorlar ve küresel spor dünyasında önemli deneyimlere ve kanıtlanmış başarılara sahipler."

"Bu yeni yatırım, McLaren'ı Formula 1 ve IndyCar'da yarış galibiyetleri ve şampiyonluklar için verilen çekişmeye geri döndürme planımızı destekliyor. Bu hamle, podyumun en tepesine dönme misyonumuza odaklanmaya devam ederken, pozitif ivmemizi güçlendirecek."

Koronavirüs döneminde maddi açıdan ciddi sıkıntılar yaşayan McLaren Grubu, alınan tedbirler sayesinde ayakta kalmayı başarmıştı. Bu sene güçlü sezon geçiren McLaren F1 takımı için yeni yatırımcılar, gelecekte elde etmek istediği başarılar öncesinde önemli destek olacak.

MSP Sports Capital, uzun vadeli potansiyele sahip olduğuna inandığı sporla ilgili mülklere yatırım yapan bir fona liderlik ediyor. MSP içerisinde yer alan yatırımcılar arasında NFL, MLB, NBA, ESPN ve diğer spor şirketlerinden önemli isimler yer alıyor.

Bu anlaşam öncesidne McLaren'ın % 56'lık hissesi Bahreyn Mumtalakat Holding'e, % 14'ü Mansour Ojjeh'e, % 10'u Michael Latifi'ye kalan % 20'lik kısım ise küçük yatırımcılara aitti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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