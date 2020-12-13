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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Norris, Abu Dhabi'de pole derecesi ile arasındaki küçük farka şaşırmış

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Norris, Abu Dhabi'de pole derecesi ile arasındaki küçük farka şaşırmış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lando Norris, Abu Dabi Grand Prix sıralama turlarında pole pozisyonu ile arasındaki farkın kendisini şaşırttığını söylüyor.

Norris Cumartesi günü Yas Marina pistinde McLaren ile dördüncü oldu ve Max Verstappen'in pole pozisyonu derecesinden sadece 0,251 saniye yavaş kaldı.

İngiliz pilot, Sakhir GP hafta sonu yepyeni bir güç ünitesine geçmişti ve bunun tur başına 0.1 ila 0.2 saniyelik bir avantaj getirdiği düşünülüyordu.

Norris, "Açıkçası yeni bir güç ünitesine geçtim ve bu, bana son üç ya da dört hafta içinde olanlara kıyasla çok daha fazla yardımcı oluyor."

"Belki de tüm turda 0.1 saniyenin yarısı kadar veya benzeri bir avantajım var. Son birkaç hafta sonundaki gibi 0.250 veya 0.3 saniye geriye düşmüyorum, biraz daha rekabetçiyim bu güzel."

"Günün sonunda bunun yardımcı olduğunu düşünmedim, çünkü Q3'teki turumun çok güçlü olduğunu ve sadece çok güzel, derli toplu bir tur olduğunu düşünüyorum. Tamamen mükemmel değildi, ama kesinlikle lastikleri iyi bir aralığa sokmak ve bu hafta sonu bir paket olarak sahip olduğumuz şeyi en üst düzeye çıkarmak açısından yılın en iyisiydi."

"Bu kadar yakın olmamız beni şaşırttı ve muhtemelen hepimizi şaşırttı. Bence şaşırtıcı bir şeydi."

"Ama elbette dördüncülükten ve çıkardığım turdan çok memnun kaldım. Bu sezon sıralama turlarını bitirmek için güzel bir yoldu." dedi.

Takım patronu Andreas Seidl, fark hakkında kesin bir yargıya varmadan önce verileri incelemek istediğini söylerken, McLaren'ın öndeki takımlarla yarışabilmesi için yapması gereken işler olduğunu belirtti.

"Lando tüm hafta sonu boyunca araç içerisinde rahat hissediyordu ve sonunda sıralama turlarında her şeyi bir araya getirdi ve söylediği gibi mükemmel bir tur attı. Muhtemelen bir F1 pilotu olduğundan bu yana sıralama turlarında attığı en iyi turlardan biri."

"Hem Red Bull hem de Mercedes'le aramızdaki fark hakkında konuşursak, daha fazla analiz için beklemeliyiz çünkü seanslarında belirli sorunları olup olmadığını anlamalıyız."

"Onlara bu kadar yakın olmak güzel, ama aynı zamanda bu adamlara kıyasla nerede olduğumuzu da biliyoruz. Yine de böyle bir sıralama turları geçirmek, takım olarak doğru yönde gittiğimizin bir başka işareti."

"Ayrıca önümüzde gitmemiz gereken uzun bir yol olduğunu da biliyoruz, bu yüzden  önümüzdeki yıllarda atabileceğiniz adımlar konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor."

"Ama burada, pistte ve fabrikada hem çok yetenekli hem de çok motive olmuş bir ekibimiz var. Bu yıl kaydettiğimiz ilerlemeden açıkça çok memnunuz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Luke Smith

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