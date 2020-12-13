Magnussen: "Son yarışımda eğlenmeye çalışacağım"

Haas'ın yola devam etmeme kararı aldığı Kevin Magnussen, bu hafta sonu Formula 1 kariyerini noktalayacak.

Gelecek için kapıyı açık bıraksa da Magnussen, yeni sezonda IMSA'ya geçiyor ve tamamen yeni bir seride yarışacak.

Magnussen, son F1 sıralama turlarında 17. oldu ve aldığı motor cezası nedeniyle yarışa 20. sıradan başlayacak.

Danimarkalı pilot, sıralama turları sonrası şöyle konuştu: "Araç iyiydi fakat hava koridoruna girme şansı yakaladığım son turumda olması gereken turu atmayı başaramadım. Yani harika değildi, ama ne olursa olsun son sıradan başlayacağım için önemli olmadığını biliyorduk."

"Yine de bir Formula 1 aracını kullanmak gerçekten harika. Özellikle sıralama temposunda kullanmak çok güzel, çok eğlenceli."

"Araç aslında tüm hafta sonu çok iyi hissettirdi. Şimdi yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Son sıradan başlamak zor olacak ama takımla son yarışımda biraz eğlenmeye çalışacağım."

Pietro Fittipaldi ise Magnussen'in 0.3 saniye gerisinde 19. oldu.

“Üçüncü antrenman seansından sonra, bazı ayarlamalar yaptık ve sıralama turlarında kendime daha çok güveniyordum."

"İlk denememde Kevin'ın 0.1 saniye gerisinde kaldım ama daha fazlasını yapabileceğimi biliyordum. Sıralama turlarının ilk bölümünde üç deneme yapmayı bekliyorduk, ancak tartıya çağrılmamın ardından çok fazla vakit kaybettim ve sonra telafi etmeye çalıştım."

"İkinci turum kusursuz değildi ve üçüncü denememde de Latifi önümde spin attı."

"Bu kez Kevin'a yaklaşabildiğime sevindim. Geçen hafta benim için harika bir kıyas noktası olduğunu zaten söylemiştim. Bugün kaydedilen ilerlemeden çok memnunum."