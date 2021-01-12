Resmi: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi!

Motorsport.com günler öncesinde Avustralya Grand Prix'sinin erteleneceğini öğrenmişti ve bundan günler sonra da Çin Grand Prix'sinin erteleneceği haberi ortaya çıktı.

Formula 1, bugün itibariyle Avustralya Grand Prix'sinin ertelendiğini duyurdu.

Ayrıca Formula 1 yönetimi, geçen yıl 14 yıl aradan sonra F1'e ev sahipliği yapan Imola'nın da 2021 takviminde yer alacağını açıkladı.

Beklendiği üzere 2021 Formula 1 sezonu Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Yeni takvime göre 2021 F1 sezonu 28 Mart'ta yapılacak Bahreyn Grand Prix'siyle birlikte başlayacak ve ardından 18 Nisan'da İtalya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

2 Mayıs tarihi şimdilik boş gibi görünüyor. Ancak Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu tarihlerde Portimao yarışı gerçekleştirilecek.

9 Mayıs'ta İspanya GP, 23 Mayıs'ta Monako GP, 6 Haziran'da Azerbaycan GP ve 13 Haziran'da Kanada GP yapılacak.

Sonrasında F1, Fransa'ya gidecek ve ardından Avusturya, İngiltere, Macaristan, Belçika, Hollanda, İtalya ve Rusya yarışları yapılacak.

F1 beklendiği üzere 1 Ağustos'taki Macaristan yarışından 29 Ağustos'taki Belçika GP'ye kadar 28 günlük bir yaz arasına sahip olacak.

Singapur yarışı 3 Ekim'de yapılacak ve ardından 10 Ekim'de Japonya GP gerçekleşecek. Amerika GP şu anda 24 Ekim için planlanıyor.

Ardından 31 Ekim'de Meksika ve 7 Kasım'da Brezilya GP yapılacak. 2021 Avustralya GP, yılın son kısmına ertelendi ve yarışın yeni tarihinin 21 Kasım olması planlanıyor.

Daha sonra 5 Aralık'ta Suudi Arabistan GP yapılacak ve sezon 12 Aralık'ta Abu Dhabi'de sona erecek.

Şimdilik Çin Grand Prix'siyle ilgili yeni bir tarih açıklanmadı. Ülkedeki seyahat kısıtlamaları, yarışın yapılmasına olanak vermiyor. Bundan ötürü F1 yönetimi ve yarış organizatörleri, yeni bir tarih bulabilmek adına çalışmalar yapmaya devam ediyorlar.

Imola'nın takvime girişi ve Melbourne'ün yeni tarihinin Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bu sadece formaliteden ibaret.

Formula 1, pandemi artlarına rağmen bazı yarışların seyircili olmasını bekliyor.

Revize edilmiş 2021 takvimi:

28 Mart - Bahreyn (Sakhir)

18 Nisan - İtalya (Imola *)

2 Mayıs - Açıklanacak

9 Mayıs - İspanya (Barcelona)

23 Mayıs - Monako (Monaco)

6 Haziran - Azerbaycan (Bakü)

13 Haziran - Kanada (Montreal)

27 Haziran - Fransa (Le Castellet)

4 Temmuz - Avusturya (Spielberg)

18 Temmuz - Birleşik Krallık (Silverstone)

1 Ağustos - Macaristan (Budapeşte)

29 Ağustos - Belçika (Spa)

5 Eylül - Hollanda (Zandvoort)

12 Eylül - İtalya (Monza)

26 Eylül - Rusya (Sochi)

3 Ekim - Singapur (Singapur)

10 Ekim - Japonya (Suzuka)

24 Ekim - ABD (Austin)

31 Ekim - Meksika (Mexico City)

7 Kasım - Brezilya (Sao Paulo)

21 Kasım - Avustralya (Melbourne *)

5 Aralık - Suudi Arabistan (Cidde **)

12 Aralık - Abu Dhabi (Yas Marina)

* Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

** Homologasyona tabi.