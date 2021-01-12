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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton konusunda endişemiz yok"

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Wolff: "Hamilton konusunda endişemiz yok"
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, Editör

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'la sözleşme yenileme konusunda endişe duymadıklarını belirtti.

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın kontratı 2020'nin ardından sona erdi ve İngiliz pilot 1 Ocak itibariyle boşa çıktı.

Şu anda serbest konumda yer alan Hamilton, normalde Noel'den önce yeni kontratı imzalamak istediğini söylemişti.

Ancak şimdiye kadar yeni kontratla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı ve 2021'in ilk yarışına yaklaşık 2.5 ay kala ortada hâlâ herhangi bir kontrat yok.

Hamilton'ın emekli olabileceği söylentileri dolaşsa da, mevcut aracın hızı göz önüne alındığında devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Toto Wolff da, İtalyan Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada kontrat konusunda hiçbir endişeye sahip olmadıklarını söyledi.

Wolff, “Endişeli değiliz ve kontratla ilgili herhangi bir nihai tarih belirlemek istemiyoruz."

"Belki de imza testlerden kısa bir süre önce gelecek." dedi.

Wolff, geçtiğimiz günlerde de Formula1news'e, “Beni hiç endişelendirmiyor çünkü Lewis’in kararlarına her zaman saygı göstermişimdir. Bizimle uzun süre kalması ya da sporu bırakıp ilgilendiği diğer şeylerin peşinden gitmesi, hiç fark etmez. Karşımıza çıkabilecek her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Fakat aynı zamanda çokça konuşuyoruz ve birbirimize karşı şeffafız. Birlikte başaracağımız daha çok şey olduğuna inanıyorum." demişti.

Olası bir Hamilton ayrılığında koltuğa George Russell'ın geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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