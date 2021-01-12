Marca: "Abiteboul'ün ayrılığını De Meo istedi"

Pazartesi günü bir açıklama yayınlayan Renault Grubu, sürpriz şekilde Cyril Abiteboul'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Abiteboul'un normalde Renault'nun fabrika takımını devralan Alpine markasının başına geçmesi bekleniyordu. Bundan ötürü Abiteboul ile ilgili yapılan bu açıklama herkesi şaşkına çevirdi.

Bu kararın altında yatan sebepler merak ediliyor çünkü Abiteboul önderliğindeki Renault, geçen yıl 2016'daki dönüşünden bu yana en iyi sezonunu geride bırakmıştı.

Şimdi yönetim yapısında farklı isimler görev alacak.

Alpine'nin yeni CEO'su, Renault'nun üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olan Laurent Rossi olacak. Ayrıca Suzuki MotoGP takım patronu Davide Brivio da ilerleyen günlerde ekibe katılacak.

Marca gazetesinin haberine göre Rossi ve Brivio'nun yönetime alınması kararı, doğrudan Luca de Meo tarafından alındı.

Renault CEO'su De Meo, bu iki ismi yeni proje için en doğru isimler olarak görüyor. Ekonomik anlamda Rossi, yarış tarafında ise Brivio'nun başarılar elde edeceğini düşünüyor.

De Meo, daha önce Yamaha MotoGP ekibinin başında yer alan Brivio ile birlikte çalışmıştı. Bu yüzden kendisini yakından tanıyor.

Her iki isim de görevlerine başlamalarının ardından takımı yeniden düzenleme yetkisine sahip olacaklar ve bundan ötürü takımda daha fazla değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Özellikle Marcin Budkowski'nin yeni takım patronu olacağına dair çeşitli görüşler var.