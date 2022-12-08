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Formula 1 Haberler

Resmi: F1, Zandvoort'un kontratını 2025 sonuna kadar uzattı

Formula 1, Zandvoort'un anlaşmasını yenilediğini ve 2025 sonuna kadar Hollanda Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Resmi: F1, Zandvoort'un kontratını 2025 sonuna kadar uzattı
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Max Verstappen'in 2015'te F1'e adım atmasının ardından yarattığı etkiyle Zandvoort, F1'e girmek için pistte önemli değişiklikler yapmış ve sonunda geçen yıl takvime geri dönmüştü.

Başlangıçta yapılan anlaşma üç yıllıktı ve 2023 sonunda bitecekti. Fakat son aylarda iki taraf arasında yeni kontrat görüşmeleri yapıldı.

Formula 1, perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklama ile mevcut kontratın 2025 sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Tarihteki ilk Hollanda Grand Prix'si 1952 yılında yapıldı ve takvimden çıkarıldığı 1985 yılına kadar F1'de önemli bir yere sahipti.

Pist, Verstappen'in spora girmesinin ardından yoğun yenileme çalışmalarına tabi tutuldu. 

Organizatörler sadece pist üstünde değil, pist dışında da büyük etkinlikler düzenleyerek hafta sonunun bir karnaval havasında geçmesini sağladılar. Bu da F1 padokundan büyük övgüler almalarını sağladı.

Bu yılki yarışa 100 bin seyirci katıldı ve gelecek yılın biletleri de tamamen satıldı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Ferrari

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