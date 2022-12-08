Ricciardo: "Kendim gibi sürebildiğim zaman, McLaren'da da hızlıydım"

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2021'in başında McLaren'a katılan Ricciardo, sezonun ilk yarısında formunu bulmakta zorlansa da yaz arasından sonra Monza'da kazanmış ve takıma neredeyse 9 yıl aradan sonraki ilk zaferini getirmişti.

2021'in ikinci yarısı Ricciardo için nispeten daha iyi geçmişti ve Avustralyalı pilot, 2021 sezonunun ikinci yarısında takım arkadaşı Lando Norris'ten daha çok puan toplayabilmişti.

2022 sezonunda ise Ricciardo kendisini yeniden takım arkadaşının bir adım gerisinde buldu. Hayal kırıklığı ve soru işaretleriyle geçen 2 yılın ardından McLaren, Ricciardo ile yollarını ayırdı. Ricciardo'nun sözleşmesi aslında 2023'ün sonuna kadar devam ediyordu ancak Oscar Piastri'ye yer açmak adına kontratı erkenden feshedildi.

Ricciardo'nun McLaren'da yavaş kalmasının en büyük nedeni, sürüş stilinin araca uymamasıydı. Ricciardo'nun sürüş stili, ön aksı güçlü araçlar gerektiriyor. Red Bull ve Renault, Ricciardo'ya ön aksı güçlü araçlar verebildiler ancak McLaren'da durum böyle olmadı.

Avustralyalı pilot, kendisine uymaya McLaren aracına adapte olmakta çok zorlandı ve sürekli olarak bir "güven eksikliğinden" bahsedildi.

AMuS'la gerçekleştirdiği özel röportajda Woking merkezli ekipte yaşadığı sorunlar üzerine konuşan Ricciardo, "araçtaki güven eksikliği" hakkında şunları söylüyor: "Bahsettiğimiz şey, aracın birkaç saniye sonra ne yapacağını bilmekle alakalı."

"Aracın ne yapacağına güvenebilmekle ilgili. 5 metre sonra frenlersem ne olur? Eğer her frenleme ya da direksiyon hareketinizde ne olacağına dair bir cevabınız yoksa, bir noktada araçta güven eksiğiniz oluyor."

"Bu bana daha önce hiç olmamıştı. Her zaman aracın bir parçası olarak hissederdim, koşullar değiştiğinde aracın nasıl tepki vereceğini bilirdim. Sıralama turlarında boş depo ve yeni lastikler olduğunda, 5 metre daha geç frenleyebileceğimi bilirdim ve aklımda ikinci bir düşünce dahi olmazdı. Çok rahat olurdum."

"Ancak McLaren'da bu böyle değildi, nedense bu kadar açık değildi."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

2021 sezonun ardından araçlarda yaşanan büyük değişimlerle birlikte, Ricciardo'nun yaşadığı sorunlardan bazılarının giderilebileceği düşünülüyordu. Sonuçta araçlar neredeyse tepeden tırnağa yenileniyordu ve McLaren'ın, Ricciardo'yu rahatsız eden bazı araç karakteristiklerini giderme şansı vardı.

Ancak böyle olmadı. 2022 McLaren aracının temel karakteristikleri, 2021'le neredeyse aynıydı ve Ricciardo, aynı sorunları yaşamaya devam etti.

Konu hakkında konuşan Avustralyalı pilot, şunları söylüyor: "Araçlar farklı olsa da yaşadığım sorunların temeli aynıydı, DNA'sı aynıydı."

"Anlamakta en çok zorlandığım şey bu takımdaki ilk sıralama turlarımdı. McLaren'daki ilk sıralama turlarımda aracı pek de bilmememe rağmen Lando'dan daha hızlıydım."

"Kendime şöyle dedim: Araçta daha çok vakit geçirdikçe, daha çok güven kazandıkça her şey sadece daha iyi olabilir. Ancak aracı tanıdıkça bunun tam tersi oldu. Bunun nedenini hâlâ tam olarak bilmiyorum."

"Ne zaman kendi stilimde sürebilsem, hızlıydım. Maalesef kendi stilimde sürebildiğim çok az yarış vardı. Araçtaki zamanımın çoğunda sürekli olarak sırada ne yapmam gerektiği hakkında düşünüyordum. Bu durum kafa karışıklığımı da artırdı. Açıklaması zor bir durum."

"2020'de Renault'dayken araçta inanılmaz rahattım ve sınırsız bir güvene sahiptim. Araç istediğim şeyleri yapıyordu. McLaren'a geçtiğimde, bir anda bu his kayboldu."

"Lando istikrarlı performanslar sergileyebiliyordu. Ben ise aracı çoğu zaman tahmin edilemez buluyordum. Araç ne zaman istediğim gibi davransa hızlı oldum, iyi bir iş çıkardım. Keşke bazı soruların cevaplarına sahip olabilseydim."

"Lando araçta daha rahat hissediyordu. Aracın dengesi ve nasıl davrandığı konusunda kişisel yorumlarımızı yaptığımızda, ikimiz de aynı geri bildirimde bulunuyorduk. Lando araca alışmıştı, ayrıca aracın ve kendisinin limitlerinin nerede olduğunu da biliyordu."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo, spora vereceği 1 yıllık aranın McLaren döneminde nelerin yanlış gittiğini analiz etmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

"Her zaman iyi bir pilot olduğumu düşünürüm ama bu McLaren aracının bazı zayıflıklarımı göz önüne serdiğini söylemem lazım. Kusursuz değilim."

"Bu durum, kendi üzerimde çalışmama yardımcı olacak. Bu zayıflıklar üzerine düşünmem ve bunlar üzerine çalışmam için 1 yılım var."

"Tüm verilere rağmen, öğrendiğiniz şeyleri sezon içerisinde kendinize entegre edemiyorsunuz. Çünkü çok fazla şeyle uğraşıyorsunuz. Bir yarıştan diğerine sürekli olarak seyahat ediyorsunuz ve kendi durumunuza dışarıdan bakma şansınız olmuyor."

"Bu yoğun düzenden dışarı bir adım atıp kendinize dışarıdan bakarak, 'Evet şu an yanlış olan bu' diyebilmeniz önemli."

Sparks kick up from Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images