Horner, takım patronlarının hep birlikte akşam yemeğine çıkmasını olası bulmuyor

Haberi dinle

Birçok olayın damga vurduğu, ancak pilotların genel olarak birbiriyle iyi anlaştığına sahne olan 2022 F1 sezonu, geçtiğimiz haftalarda Abu Dhabi GP'si ile son buldu.

Sebastian Vettel'in son yarışı olması nedeniyle hem pilotlar, hem taraftarlar için duygusal bir yön de barındıran yarış öncesi tüm pilotlar birlikte akşam yemeği yediler, yemek esnasında çekilen fotoğraflar halen sosyal medyanın gündeminde.

Red Bull'un fabrikasında düzenlenen bir yardım etkinliğine katılan Horner'a, takım patronlarının benzer bir etkinlikte birlikte oturmaya açık olup olmadıkları soruldu.

Bu soruya kısa bir cevap veren Horner, bunun yanı sıra Max Verstappen'in de biraz kilo aldığını itiraf etti.

Mirror'a konuşan Horner, "Ne yazık ki takım patronları birbirlerini pilotlar kadar sevmiyor!"

"Max'e gelirsek, kendisi birkaç yarış kala pilotlar şampiyonluğuna ulaşmasının ardından sezonu sonlandırdı. Pilotların belli bir kilonun altında kalmaları gerekiyor, ancak Austin'deki et lokantaları ve Brezilya'daki taqueria'lar nedeniyle biraz kilo aldığını gördük."

"Eminim ki gelecek yıl Şubat ayında araca döndüğünde kilo vermiş olacak." dedi.

Horner'ın eğlenceli yanıtına rağmen, takım patronlarının zaman zaman pist dışında bir araya geldikleri biliniyor. Bunun en yakın örneği, tüm takım patronlarının Nisan ayındaki Emilia Romagna GP'si öncesi hep birlikte yemek yemesiydi. Yemekte Aston Martin takım patronu Mike Krack hariç herkes yer almaktaydı.

Bu konuda 2 sene önce Beyond the Grid podcast'ine konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçmişte kendisinin de bir kez herkesi yemeğe davet ettiğini, ancak kötü sonuçlandığını itiraf etmişti.

Wolff, "Sanırım bir Cuma ya da Cumartesi gecesi herkesi yemeğe davet etmiştim, ancak bir anda herkes birbiriyle kavga etmeye başladı. Oldukça tatsızdı."

"Bu yüzden daha sonra kimseyi yemeğe davet etmedim, davet ettiğimde ise tek seferde yalnızca bir ya da iki kişiyi davet ettim." dedi.