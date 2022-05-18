Resmi: F1, 2022 takviminde Rusya'nın yerini doldurmayacak!

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Alınan bu kararın ardından 11 Eylül'deki Monza yarışı ile 2 Ekim'deki Singapur yarışı arasında iki haftalık boşluk oluşacak.

Sochi yarışı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından kısa bir süre sonra Rusya GP'nin F1'le olan anlaşmasının feshedilmesi nedeniyle iptal edilmişti.

F1, bu yıl toplamda 23 yarış düzenlemek için hemen alternatif aramaya başladı ve takvime girmeye ilgi gösteren pek çok ülke vardı.

Katar, ilk adaylardan birisiydi. Geçen yıl F1'e ilk kez ev sahipliği yapan Losail pisti, Dünya Kupası nedeniyle bu yılki takvimde yer almasa da 2023 yılında takvime dönecek.

Aslında Eylül ayındaki tarihin, Dünya Kupası hazırlıklarını etkilemeyeceği düşünülüyordu ancak aşırı sıcak ve bunun insanlar üzerindeki etkileri nedeniyle endişeler vardı.

Daha sonra Singapur'da ikinci bir yarış ihtimali ortaya çıktı ve ardından da Almanya GP'nin adı F1'le anılmaya başladı.

Fakat o tarihten hemen sonra Singapur GP'nin yapılacak olması ve bunun getirdiği lojistik sorunlar, F1'in Avrupa'da bir yarış düzenlemesinin önüne geçti.

Yapılabilecek anlaşma temel olarak finansmana bağlıydı. F1, son birkaç yılda yarış sayısını korumak için bazı pistlerden neredeyse hiç para almıyordu fakat bu kez durum böyle değildi.

Dünya çapındaki enflasyon seviyesi ve navlun maliyetindeki çarpıcı artış göz önüne alındığında, olası yarışın hem takımlar hem de F1'in kendisi için anlamlı olması gerekiyordu.

Sonunda seçeneklerin hiçbirisi buna uymadı ve F1 23. yarışı düzenlememeye karar verdi.

Bu durum hiç şüphesiz giderlerle ve bütçe sınırıyla boğuşan takımlar tarafından memnuniyetle karşılanacak.