Horner, Verstappen ile takım arasında bir gerilim olmadığında ısrarcı

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Sezon başından bu yana Ferrari pilotu Charles Leclerc ile sıkı bir mücadele halinde olan Verstappen'in zaman zaman gergin göründüğü gözden kaçmayan bir durum olarak karşımıza çıkmış vaziyette.

Bunun bir sebebi dayanıklılık sorunları, son şampiyon Bahreyn ve Avustralya'da ikinci sırada yarışı sürdürürken yarış dışı kalması sonucu çok değerli puanlar kaybetti.

Hollandalı pilot, Miami'de yaşadığı birtakım sorunların ardından takımın işleri kendisi için zorlaştırmayı bırakması gerektiğini de söylerken, babası Jos Verstappen'de oğlunun bazı konularda neden "biraz sinirli" olduğunu tam olarak anlayabildiğini ekledi.

Ancak tüm potansiyel gerilim belirtilerine rağmen Red Bull takım patronu Christian Horner, pilotları ile aralarındaki bağların oldukça kuvvetli olduğunu ve ortaya çıkabilecek herhangi bir tartışmanın sebebinin "kazanma arzusu" olduğunu söylüyor.

Horner, "Biz bir takımız, bu işte hep birlikteyiz."

"Takım içi bir dinamik olarak biz onu, o da bizi hırslandırıyor. Geçtiğimiz sezonun, yani şampiyonanın son yarışa kadar sarkmasının ardından, bu yıl rekabetin bu kadar erken alevlenmesini beklemiyorduk." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate victory Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Verstappen'in sürüş şeklini öven ve pilotunun 2021'deki sürüş tarzını koruduğunu düşünen Horner, Imola'ya getirdikleri güncellemelerin ardından hızlanmalarına rağmen en iyi aracın kimde olduğu konusunda net bir görüş belirtmiyor.

Horner, "Max büyük bir olgunlukla sürüyor ve gerçekten süper bir iş çıkarıyor. Geçen yıl inanılmaz bir seviyede sürüyordu, bu yıl da aynı şekilde devam ediyor."

"İki araç oldukça yakın. Şu anda iki takımın da iyi bir yarış çıkarmak için parçaları bir araya getirmeye çalıştığını düşünüyorum. Daha gidilecek çok yol var. Ferrari ile bu sezon harika mücadelelerimiz oldu."

"Charles ile Max arasında büyük bir saygı olduğunu da görebilirsiniz, birbirleriyle yarışmaktan zevk alıyorlar. Geçen yılki kadar rekabetçi bir diğer yıl geçirmeyeceğimizi umuyordum, ancak bu sezon da son yarışa kadar gidebilir gibi." dedi.

Ferrari, İspanya GP'sine büyük bir güncelleme paketi getirmeye hazırlanırken Horner, Barcelona hafta sonunun iki takımın nerelerde biriktiğine dair iyi bir fikir vereceğinin çok iyi farkında.

Horner, "Sezon oldukça sıkı şekilde devam etmekte. Barcelona yepyeni bir meydan okuma. Yüksek hızlı virajlara sahip bir pist ve Ferrari'nin bu alanda güçlü olduğunu biliyoruz.

"Olay pistin araca uymasında bitiyor. Miami aracımıza uygundu, her şeyi bir araya getirmeyi başardık ve iyi bir sonuç elde ettik." dedi.