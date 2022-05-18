Andretti, Amerikalı sürücülere Formula 1 fırsatı sunmak istiyor

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Geçtiğimiz sezonun sonu Sauber'i devralarak Formula 1'e girmek isteyen, fakat anlaşmanın yarıda kalması sonucu farklı bir yoldan gitmeye karar veren Michael Andretti, 2024 sezonundan itibaren kendi takımıyla birlikte gride katılmak için çalışmalarını sürdürmekte.

FIA henüz yeni takımların F1'e katılması için resmi süreci başlatmamış olsa da, süreç için destek toplamaya çalışan Andretti, Miami GP'si sırasında FIA, F1 ve takım patronlarıyla görüşmelerde bulundu.

Ancak takımlar, 11. takımın katılımıyla para ödülünün azalacak olmasından ve 10 takımlı gridin mevcut dengesinin bozulacağından ötürü birtakım endişelere sahip. Örneğin, Red Bull takım patronu Christian Horner, zaten IndyCar, Indy Lights, Formula E, Extreme E ve Supercars gibi serilerde takımı bulunan Andretti'nin spora girmesi yerine gridde Amerikalı bir pilotun bulunmasının ABD için daha faydalı olacağını düşünmekte.

Horner'ın değerlendirmesine katılmayan Andretti, hiçbir takımın Amerikalı pilotlara F1'de yarışabilmeleri için fırsat sunmadığını söyledi.

Andretti, "Amerikalı pilotların gelişimine katkı sağlamak isteyen bir Amerikan takımı olmak istiyoruz." dedi.

"Hiçbir takım Amerikalı pilotlara fırsat sunmuyor, bizim hedefimiz bu fırsatların kendisi olmak. Amerikalı bir sürücünün F1'e girmesi için herhangi bir yol yok, biz onlar için seriye giden yolu açmak istiyoruz."

Colton Herta, Andretti Autosport Honda Photo by: IndyCar Series

F1'e girmek için bir fırsat bekleyen Amerikalı sürücüler arasında en öne çıkan isim IndyCar sürücüsü Colton Herta. Genç sürücü, geçtiğimiz aylarda verdiği bir demeçte, devralma planının tamamlanması durumunda Sauber koltuğuna oturması için anlaşmaların yapıldığını söylemişti.

Andretti, "F1'de olması gereken Amerikalı pilotların mükemmel bir örneği" olarak nitelendirdiği Herta'yı pilotlarından biri olarak gride getirmeye kararlı.

Andretti, "Herta şu anda F1'de olmalıydı, bunu yapabilecek yeteneğe sahip. Ancak yeterince parası yoktu ve Amerika'ya dönmek zorunda kaldı ve Amerikan serilerinde yarışmayı seçti."

"Pilotları yetiştirmeye karting'den başlamak ve onlara rehberlik edeceğimiz bir yol açmak istiyorum. Eğer yeterince iyilerse Formula 1'e ulaşırlar, onlara bu fırsatı sağlayabilecek bir ekibe sahibiz."

"Oraya hak ederek ulaşacaklarını biliyoruz, dolayısıyla her şey gayet meşru olacak."