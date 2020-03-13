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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!

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Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Mar 2020 12:41

Formula 1, Cuma günü yaptığı açıklamada, Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'inin Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

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Seri Formula 1
Editör Pablo Elizalde

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