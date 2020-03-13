Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!
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Formula 1, Cuma günü yaptığı açıklamada, Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'inin Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Pablo Elizalde
Resmi: Bahreyn ve Vietnam F1 yarışları ertelendi!
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Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
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19 Mar - 22 MarBiletler
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7 May - 10 MayBiletler
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21 May - 24 MayBiletler
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4 Haz - 7 HazBiletler
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