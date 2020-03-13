2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

Avustralya Grand Prix’sinin resmi olarak iptal edilmesiyle beraber sporun patronlarının, gelecek haftaki Bahreyn GP ve sonrasındaki Vietnam GP’yi de ertelemesi bekleniyor.

Melbourne’deki kaosun sonrasında kaynaklar, bazı takımların Bahreyn’de de yarışmayacaklarını şimdiden bildirdiğini belirtti.

Vietnam’ın durumu da, coronavirüs salgınının kontrol altına alınması için getirilen sıkı seyahat kısıtlamaları nedeniyle kritik halde.

Ancak küresel pandeminin birkaç hafta içerisinde Avrupa’da daha kötü bir hal alacağına dair artan işaretlerle birlikte F1, Hollanda, İspanya ve Monaco Grand Prix’sini de iptal etmeye hazırlanıyor.

Bu, ilk yarış için F1’in 7 Haziran’daki Bakü Grand Prix’sine kadar beklemesi anlamına gelebilir.

F1 CEO’su Chase Carey cuma günü Melbourne’de yaptığı açıklamada, hızlı gelişen coronavirüs durumuyla beraber sporun, sonraki adımlar hakkında sıkı görüşmeler yapmaya hazırlandığını söyledi.

Carey, “Bu noktada odağımız, bu hafta sonundaki sorunlarla ilgilenmek. Net bir şekilde, Vietnam’dan yeni döndüm, yani gelecek yarışlardaki ortaklarımızla görüşme halindeyiz.”

“Bu noktada yapmak istediğimiz şey, sorunlarla ilgilendiğimizden emin olmak ve onlarla düzgün bir şekilde ilgilenmek.”

“Ancak önümüzdeki günlerde, gelecekteki yarışları ele alacağız. Tahmin etmesi gerçekten zor bir durum. Herkes ‘değişken’ kelimesini kullanıyor ve bu açık şekilde değişken bir durum.”

“Durum iki gün öncesine göre çok farklı, ki bu da dört gün öncesine göre farklı. Bundan dolayı durum bu kadar hızlı şekilde değişirken, bu tür tahminler yapmaya çalışmak zor.” ifadelerini kullandı.

F1 personelinin sıradaki yarış için nereye bilet alması gerektiği sorulduğunda ise Carey, “Herkes bir cevap istiyor ve bir cevaba sahip olmayı çok istiyoruz. Şu anda cevabınız olmayan bir soruya cevap veremezsiniz diye düşünüyorum.”

“Yaptığımız şeyi yapmaya devam etmemiz gerektiğini, ulaşabildiğimiz her uzmana ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Açık bir şekilde, küresel bir sporuz. Ve dolayısıyla, sadece tek bir ülkedeki sorunlarla uğraşmıyoruz, birçok karmaşıklıkla uğraşıyoruz. Ancak durum gelişirken, bunlarla uğraşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.” dedi.