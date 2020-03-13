Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
12 Mar
-
15 Mar
Immagini devam ediyor . . .
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
258 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

paylaşım
yorumlar
2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
13 Mar 2020 11:08

Motorsport.com, coronavirüsün birçok yarışın yapılmasının önüne geçme ihtimali yüzünden Formula 1 sezonunun Haziran ayında Bakü’de başlayabileceğini öğrendi.

Avustralya Grand Prix’sinin resmi olarak iptal edilmesiyle beraber sporun patronlarının, gelecek haftaki Bahreyn GP ve sonrasındaki Vietnam GP’yi de ertelemesi bekleniyor.

Melbourne’deki kaosun sonrasında kaynaklar, bazı takımların Bahreyn’de de yarışmayacaklarını şimdiden bildirdiğini belirtti.

Vietnam’ın durumu da, coronavirüs salgınının kontrol altına alınması için getirilen sıkı seyahat kısıtlamaları nedeniyle kritik halde.

Ancak küresel pandeminin birkaç hafta içerisinde Avrupa’da daha kötü bir hal alacağına dair artan işaretlerle birlikte F1, Hollanda, İspanya ve Monaco Grand Prix’sini de iptal etmeye hazırlanıyor.

İlgili haberler:

Bu, ilk yarış için F1’in 7 Haziran’daki Bakü Grand Prix’sine kadar beklemesi anlamına gelebilir.

F1 CEO’su Chase Carey cuma günü Melbourne’de yaptığı açıklamada, hızlı gelişen coronavirüs durumuyla beraber sporun, sonraki adımlar hakkında sıkı görüşmeler yapmaya hazırlandığını söyledi.

Carey, “Bu noktada odağımız, bu hafta sonundaki sorunlarla ilgilenmek. Net bir şekilde, Vietnam’dan yeni döndüm, yani gelecek yarışlardaki ortaklarımızla görüşme halindeyiz.”

“Bu noktada yapmak istediğimiz şey, sorunlarla ilgilendiğimizden emin olmak ve onlarla düzgün bir şekilde ilgilenmek.”

“Ancak önümüzdeki günlerde, gelecekteki yarışları ele alacağız. Tahmin etmesi gerçekten zor bir durum. Herkes ‘değişken’ kelimesini kullanıyor ve bu açık şekilde değişken bir durum.”

“Durum iki gün öncesine göre çok farklı, ki bu da dört gün öncesine göre farklı. Bundan dolayı durum bu kadar hızlı şekilde değişirken, bu tür tahminler yapmaya çalışmak zor.” ifadelerini kullandı.

F1 personelinin sıradaki yarış için nereye bilet alması gerektiği sorulduğunda ise Carey, “Herkes bir cevap istiyor ve bir cevaba sahip olmayı çok istiyoruz. Şu anda cevabınız olmayan bir soruya cevap veremezsiniz diye düşünüyorum.”

“Yaptığımız şeyi yapmaya devam etmemiz gerektiğini, ulaşabildiğimiz her uzmana ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Açık bir şekilde, küresel bir sporuz. Ve dolayısıyla, sadece tek bir ülkedeki sorunlarla uğraşmıyoruz, birçok karmaşıklıkla uğraşıyoruz. Ancak durum gelişirken, bunlarla uğraşmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

 
Sonraki haber
F1 pilotları yarışın iptal edilmesini destekledi

Önceki haber

F1 pilotları yarışın iptal edilmesini destekledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Immagini sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Immagini
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
09:00
00:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

13dk
2
Formula 1

F1 patronu, Hamilton'ın "nakit kraldır" yorumuna yanıt verdi

3s
3
Formula 1

Ferrari temsilcileri Melbourne'den İtalya'ya dönüyor

2s
4
Formula 1

Resmi: 2020 Avustralya GP iptal edildi!

5
Formula 1

F1 pilotları yarışın iptal edilmesini destekledi

1s

Son Videolar

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1
34dk

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak? 01:09
Formula 1

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak?

F1 2020 - Avustralya GP, Albert Park pist rehberi 01:59
Formula 1

F1 2020 - Avustralya GP, Albert Park pist rehberi

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı 01:34
Formula 1

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Son Haberler

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir
F1

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

F1 pilotları yarışın iptal edilmesini destekledi
F1

F1 pilotları yarışın iptal edilmesini destekledi

F1'in hisseleri bir günde %25 değer kaybetti!
F1

F1'in hisseleri bir günde %25 değer kaybetti!

Ferrari temsilcileri Melbourne'den İtalya'ya dönüyor
F1

Ferrari temsilcileri Melbourne'den İtalya'ya dönüyor

Carey: “F1, Avustralya GP konusunda doğru kararlar verdi”
F1

Carey: “F1, Avustralya GP konusunda doğru kararlar verdi”

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.