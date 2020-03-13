Brawn, Avustralya GP’nin iptal edilmesindeki gecikmeyi savundu

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’si, McLaren’in çalışanlarından birinin coronavirüs testinin pozitif çıkıp İngiliz takımın yarıştan çekilmesinden yaklaşık 12 saat sonra, cuma antrenmanlarının başlamasına kısa bir süre kala iptal edilmişti.

F1, zaten bu hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün coronavirüsü pandemi seviyesine yükseltmesiyle, Melbourne’de yarışma kararı konusunda baskı altındaydı.

Ancak F1 motor sporları şefi Brawn, şampiyonanın yarışa devam etme konusunda “çok istekli” olduğunu ve McLaren olayına kadar yarışmanın mümkün olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Brawn, “Bunun ekonomi konusunda büyük bir etkisi var. Formula 1 çalışmalı. Bunu çalıştırmalıyız.”

“Bu yüzden tüm duruma baktık ve yarışmaya devam etmeye karar verdiğimizde durum, şimdikinden farklı gözüküyordu.”

“Herkesi şaşırtan şey muhtemelen, bu sorunun hızlı bir şekilde genişlemesi. İtalya gibi ülkelerde vakaların çok artmasını kimse beklemiyordu ya da tahmin etmiyordu.”

“Son haftalarda Mattia Binotto ile birçok kez konuştum ve İtalya’da gördüklerinden dolayı ruh hali değişti.”

“Hepimiz bu gemideydik. Bunu atlatacağımız, Formula 1’e başlayacağımız ve zamanlara biraz rahatlama getireceğimiz konusunda iyimserdik.”

“Ancak pozitif bir coronavirüs vakası çıkınca ve bir takım bu sebeple yarışamayınca, ele almamız gereken bir sorun oluştu.”

“Üzerinde çalışmamız gereken çok fazla sorun vardı. Takımları tekrar bir araya getirmek ve toplantı yapmak durumunda kaldık. Bunlar zaman alıyor.”

“Direkt olarak bir karar veremezsiniz, hesaba katmanız gereken çok fazla faktör var.”

“Oldukça stresli bir periyottu ve bu kadar önemli bir konuda her şey ile 12 saatte uğraştığımızı düşünürsek, iyi bir iş yaptık.”

“Takımlar, yarışlardan elde ettikleriyle hayatta kalıyorlar. Bu yüzden bu durum, takımların gelecekteki bütçeleri üzerinde bir etki oluşturacak.”

“Bir şirket olarak ekonomimiz üzerinde bir etkisi olacak. Kaybedilen her yarış bir etki yaratır.”

“Formula 1’de güçlü bir elastikiyet var ve sezonu yeniden inşa etme konusunda planlarımız var. Kaybettiğimiz yarışları elimizden geldiğince düzenlemek istiyoruz.”

“İnsanlar, sezonun geri kalanını nasıl inşa edeceğimiz konusunda biraz tolerans göstermeli.” şeklinde konuştu.

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