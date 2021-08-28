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Formula 1 / Belçika GP Antrenman raporu

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada yer aldı.

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Belçika'da sabah ve 3. antrenman seansından önce yağan yağmur nedeniyle tüm pist ıslaktı. Aynı zamanda hava 13, pist sıcaklığı ise 15 dereceydi.

Bu yüzden Mick Schumacher ve Nikita Mazepin hariç tüm sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğiyle piste çıktılar. Bu iki Haas pilotu ise mavi logolu yağmur lastiğini kullandı.

Tüm seans ıslak zeminde geçti ve çok sayıda sürücü Kemmel düzlüğünün sonunda pist dışına çıktı. Bu isimler arasında Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas da vardı.

Seansın en öne çıkan olayı ise AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin spin atması, fakat bir yere çarpmadan yola devam etmesiydi.

Zaman tablosuna bakıldığında ise Red Bull pilotları zirvede yer aldı. Islak zeminde Max Verstappen, 1:57'nin altına inen ilk ve tek isimdi ve 1:56.924'lük turuyla seansın en hızlı ismi oldu.

Seansın son dakikalarında Lando Norris kuru zemin lastiğine geçse de, pist bunun için yeterince kuru değildi. Britanyalı pilot bu sebeple derecesini geliştiremedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen'in en yakın takipçisi 1:57.871'lik turuyla, takım arkadaşının 0.947 saniye gerisinde kalan Sergio Perez oldu. Verstappen 1. ve 3. sektörde en iyi zamanı yaparken, Perez orta sektörde en iyisiydi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Verstappen'in 1.072 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamanı yaparken, McLaren'dan Lando Norris 1.585 saniye geride dördüncü oldu ve ıslak zeminde iyi bir görüntü çizdi.

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso, seans içerisinde birkaç kez pist dışına çıktılar. Buna rağmen her ikisi de ilk ona girdi. Ocon seansı 1.9 saniye geride beşinci bitirirken, Alonso 10. oldu.

Aston Martin pilotları, tıpkı cuma günü olduğu gibi ıslak zeminde de ilk ona girdi. Lance Stroll ve Sebastian Vettel sırasıyla altıncı ve sekizinci oldular. Pierre Gasly ise bu iki ismi ayırdı.

Williams pilotu George Russell, Alonso'yu 0.1 saniye ile geçip dokuzuncu olurken, bu hafta sonu grid cezası bulunan Valtteri Bottas 11. oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams'ın ıslak zeminde iyi göründüğü seansı 12. sırada bitirirken, Daniel Ricciardo yine ilk ona giremedi ve 13. olabildi.

Ferrari pilotları ise ıslak zeminde ancak 14. ve 16. olabildiler. Carlos Sainz seansı, 3.8 saniye geride 14. bitirirken, Leclerc'in turu kendisinden 0.6 saniye yavaştı. 

Ferrari pilotlarının arasında, Haas pilotu Mick Schumacher yer aldı. Alman pilotun turu, 19. olan Nikita Mazepin'den 0.5 saniye daha iyiydi.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda 17. olurken, Antonio Giovinazzi 18. ve fren problemi nedeniyle seansın büyük kısmını kaybeden Kimi Raikkonen 20. oldu.

İlginç şekilde Ferrari motorlu altı aracın tamamı son yedi sırada yer aldı. Tüm sürücüler en hızlı turlarını yeşil logolu geçiş lastiğiyle attı.

Sıralama turları TSi 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 10 1'56.924    
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 7 1'57.871 0.947 0.947
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 9 1'57.996 1.072 0.125
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 11 1'58.509 1.585 0.513
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 15 1'58.913 1.989 0.404
6 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 16 1'59.205 2.281 0.292
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 14 1'59.324 2.400 0.119
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 15 1'59.436 2.512 0.112
9 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 9 1'59.492 2.568 0.056
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 16 1'59.613 2.689 0.121
11 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 14 1'59.808 2.884 0.195
12 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 1'59.981 3.057 0.173
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 13 2'00.456 3.532 0.475
14 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 17 2'00.749 3.825 0.293
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 18 2'01.269 4.345 0.520
16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 14 2'01.370 4.446 0.101
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 20 2'01.510 4.586 0.140
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 20 2'01.512 4.588 0.002
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 19 2'01.792 4.868 0.280
20 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 3 2'04.382 7.458 2.590
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