2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Belçika'da sabah ve 3. antrenman seansından önce yağan yağmur nedeniyle tüm pist ıslaktı. Aynı zamanda hava 13, pist sıcaklığı ise 15 dereceydi.

Bu yüzden Mick Schumacher ve Nikita Mazepin hariç tüm sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğiyle piste çıktılar. Bu iki Haas pilotu ise mavi logolu yağmur lastiğini kullandı.

Tüm seans ıslak zeminde geçti ve çok sayıda sürücü Kemmel düzlüğünün sonunda pist dışına çıktı. Bu isimler arasında Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas da vardı.

Seansın en öne çıkan olayı ise AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin spin atması, fakat bir yere çarpmadan yola devam etmesiydi.

Zaman tablosuna bakıldığında ise Red Bull pilotları zirvede yer aldı. Islak zeminde Max Verstappen, 1:57'nin altına inen ilk ve tek isimdi ve 1:56.924'lük turuyla seansın en hızlı ismi oldu.

Seansın son dakikalarında Lando Norris kuru zemin lastiğine geçse de, pist bunun için yeterince kuru değildi. Britanyalı pilot bu sebeple derecesini geliştiremedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen'in en yakın takipçisi 1:57.871'lik turuyla, takım arkadaşının 0.947 saniye gerisinde kalan Sergio Perez oldu. Verstappen 1. ve 3. sektörde en iyi zamanı yaparken, Perez orta sektörde en iyisiydi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Verstappen'in 1.072 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamanı yaparken, McLaren'dan Lando Norris 1.585 saniye geride dördüncü oldu ve ıslak zeminde iyi bir görüntü çizdi.

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso, seans içerisinde birkaç kez pist dışına çıktılar. Buna rağmen her ikisi de ilk ona girdi. Ocon seansı 1.9 saniye geride beşinci bitirirken, Alonso 10. oldu.

Aston Martin pilotları, tıpkı cuma günü olduğu gibi ıslak zeminde de ilk ona girdi. Lance Stroll ve Sebastian Vettel sırasıyla altıncı ve sekizinci oldular. Pierre Gasly ise bu iki ismi ayırdı.

Williams pilotu George Russell, Alonso'yu 0.1 saniye ile geçip dokuzuncu olurken, bu hafta sonu grid cezası bulunan Valtteri Bottas 11. oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Nicholas Latifi, Williams'ın ıslak zeminde iyi göründüğü seansı 12. sırada bitirirken, Daniel Ricciardo yine ilk ona giremedi ve 13. olabildi.

Ferrari pilotları ise ıslak zeminde ancak 14. ve 16. olabildiler. Carlos Sainz seansı, 3.8 saniye geride 14. bitirirken, Leclerc'in turu kendisinden 0.6 saniye yavaştı.

Ferrari pilotlarının arasında, Haas pilotu Mick Schumacher yer aldı. Alman pilotun turu, 19. olan Nikita Mazepin'den 0.5 saniye daha iyiydi.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda 17. olurken, Antonio Giovinazzi 18. ve fren problemi nedeniyle seansın büyük kısmını kaybeden Kimi Raikkonen 20. oldu.

İlginç şekilde Ferrari motorlu altı aracın tamamı son yedi sırada yer aldı. Tüm sürücüler en hızlı turlarını yeşil logolu geçiş lastiğiyle attı.

Sıralama turları TSi 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: