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Mercedes, gizli takım emri iddialarını yalanladı

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Mercedes, gizli takım emri iddialarını yalanladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
6 Tem 2020 10:18

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, sezonun ilk yarışı Avusturya GP'de doğrudan ya da dolaylı yoldan takım emri verdikleri iddialarını yalanladı.

Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton lider giderken, iki pilota da vites kutusuyla alakalı sensör sorunları olduğu ve araçlarına dikkat etmeleri gerektiği bildirildi. Bu kapsamda iki sürücüye de "Acil Şasi Varsayılan 2 1" mesajı verildi ve bordürlerden uzak durmaları istendi.

Mercedes'in bu mesajı, Red Bull'un 2013 Malezya GP'de çok bilinen "multi 21" mesajını hatırlattı. Bu pilotlara verilen pozisyonlarını korumaları mesajıydı ancak Sebastian Vettel mesajı göz ardı edip takım arkadaşı Mark Webber'i geçerek kazanmıştı.

Yarışın ardından bunun hatırlatılması üzerine Wolff, "Paranoyak olmayın! Bunun Multi 21 ile alakası yok."

"Biz asla bu tür oyunlar oynamadık. Araçta bir sorun olmadığı sürece, sezonun ilk birkaç yarışında mücadeleye karışmayız. İki pilotumuz birbirleriyle mücadele etmekte serbestti."

"Yaptığımız şey, her zaman her iki araçta yaptığımız gibi, onlara bordürlerden uzak durma önerisinde bulunmaktı. O dönemde başka bir rakip olmadığı için güç ünitesini korumak adına gücü kıstık."

"Yarış içerisinde hiç takım emri olmadı. Ne gizli, ne zekice, ne de doğrudan." şeklinde cevap verdi.

 

Mercedes'in mücadeleye dahil olmayı düşündüğü tek an, Hamilton'ın yarışın sonunda Alexander Albon ile teması sonucu 5 sn ceza alması sonrasında geldi.

Pit duvarı Bottas'tan Hamilton'a ikinci sırayı koruması için yol vermesini değerlendirdi ancak sonunda durumun idare edilmesi zor olacağı için vazgeçti.

Wolff, "Yarıştan sonraki tüm verilere baktığımızda 3. sırayı alabilirdik. Bunu konuştuk ancak gittikçe karışık olmaya başladı."

"Birkaç sene önce Budapeşte'de bunu yapmıştık ve neredeyse Verstappen'e geçiliyorduk. Öncelikle Valtteri'ye ne olduğunu yani Lewis'in 5 sn cezası aldığını açıklayacaktık. Ardından son turda Lewis'in tekrar Valtteri'ye yerini geri vermesini söyleyecektik."

"Valtteri o geçtikten sonra onun arkasında kalamazsa ve yeniden geçemezse, ardından Leclerc ve Norris daha yeni lastiklerle onun vites kutusuna kadar gelip bir şekilde geçerlerse, bu durumda Valtteri kazanmak yerine 4. olurdu. Böylesi bir değişiklik için durum çok karmaşıktı. Bu yüzden aşırı risk vardı." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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