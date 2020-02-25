Renault ve McLaren, Racing Point'i protesto mu edecek?
Son çıkan haberlere göre McLaren, Mercedes'e benzerliğiyle dikkat çeken Racing Point'i protesto etmeyi düşünüyorlar.
2019 yılında Renault ve McLaren, takımlar şampiyonasında dördüncülük için savaşmışlardı ve bu savaşın 2020'de devam etmesi bekleniyordu. Ancak kış testlerinde orta grubun öne çıkan takımı, Racing Point oldu.
Racing Point, kış aylarında Mercedes'in konseptini kopyaladığını ve bunun normal bir şey olduğunu açıklamıştı.
Ancak araç, aerodinamik anlamda geçen yılki Mercedes'e çok benziyor. Bu da bazı kesimlerin tepkisini çekti.
Racing Point her ne kadar yasal olmayan bir şey yapmadığını iddia etse de, şimdi rakip takımlardan bazı hamleler gelecek gibi görünüyor.
Söylentilere göre McLaren ve Renault, Racing Point'i protesto edecek.
Çünkü kurallara göre takımları aerodinamik parçaları kendileri geliştirilmeli ve yeni RP20 geçen yılki Mercedes'e çok benziyor.
AMB'nin haberine göre Renault, sezonun açın açılış yarışı öncesinde Mercedes'in tam bir kopyası olduğu iddiasıyla RP20'yi protesto edecek.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, buna McLaren'ın da katılacağını iddia etti.
Marko, "Bunun dışında kalıyoruz ancak McLaren ve Renault bu konudaki görüşlerini açıklayacaklar." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Renault ve McLaren, Racing Point'i protesto mu edecek?
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