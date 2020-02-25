Rosberg: "Kubica'nın 8 yıldır F1'de yarışmadığını unuttuk"

Rosberg, Robert Kubica'nın Grove merkezli Williams'ta Felipe Massa'nın yerine Formula 1'de yarışabilmesi için yapılan görüşmelerde aktif bir role sahipti.

O yıl Williams tercihini Sergey Sirotkin'den yana kullandı ve Kubica yedek pilot oldu.

Williams'la görüşmeler bu şekilde sonuçlanırken, Rosberg Formula E'ye yatırım da dahil olmak üzere diğer ticari faaliyetlerini hızlandırdı ve Kubica'nin menajerlik ekibinden ayrıldı.

Kubica ertesi yıl da Williams koltuğunu kaptı ancak beklentilerin altında bir yıl geçirdi.

Kubica hakkında konuşan Rosberg, "Robert, kendisi için neyin en iyisi olduğunu biliyor. Doğrusu geçen yıl onun Russell'a yaklaşmamasına şaşırdım. Büyük bir yeteneği var ve ikisi arasındaki fark beni çok şaşırttı."

"Robert yetenek, bağlılık ve iş tutumu anlamında Lewis'ten daha aşağı değildi."

"Ama bir taraftar olarak, çünkü ben her zaman onun bir taraftarı oldum, sekiz yıllık aranın etkisini pek de dikkate almadım. Hiçbirimiz almadık."

"Roger Federer'in sekiz yıl boyunca tenis oynamadığını ve daha sonra büyük oyunlara geri döndüğünü hayal edin!"

"Robert baştan sona saygıyı hak ediyor. Kazanın sonuçlarıyla baş etti, yarışlara döndü, sezonun en zor yarışında, sürmesi zor bir araçla bir puan kazandı. Bu içi boş bir ifade değil. Onun çok büyük bir taraftarıyım." dedi.

Rosberg, Williams'ın durumunun da üzücü olduğunu söyledi.

"Bu çok üzücü. Williams, efsanevi Formula 1 takımlarından biri, ancak çok fazla hata yaptı. Bir keresinde Claire Williams ile bir podcast yaptım ve nasıl değiştiğini gördüm. Güçlü ve amaçlı hale geldi. Umarım Williams bu durumdan çıkmanın yolunu bulur. George Russell'a sahipler ve bu önemli bir koz."

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