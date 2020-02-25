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Formula 1 / Son dakika

Prost: “Aptal elektrik takıntısı, F1’i zor durumda bırakıyor”

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Prost: “Aptal elektrik takıntısı, F1’i zor durumda bırakıyor”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
25 Şub 2020 12:19

Alain Prost, hükûmetlerin benzinli ve dizel araçların satışını yasaklamak için yaptıkları aptalca hamlelerin, Avrupa otomobil endüstrisini yok etme riski taşıdığını ve bunun Formula 1’i zorlu kararlarla karşı karşıya bırakacağını söyledi.

Bazı hükûmetler en geç 2040’ta benzinli/dizel ve hibrit araçların satışını yasaklamayı planlarken, Prost karbon emisyonunu azaltmada çok az etkisi olacağını düşündüğü bu çabaların arkasındaki siyasi sebepleri sorguladı.

Prost, işlerin gittiği yönden mutsuz olduğunu belirtti.

Hükûmetlerin, araç üreticilerini elektriğe geçmelerini zorlamaları konusundaki görüşleri sorulduğunda Prost, “Bugün otomobil endüstrisinde gördüklerimden dolayı gerçekten üzgünüm.”

“Her şeyi, 10 yıl içerisinde araçlarını getirecek olan Çin otomotiv endüstrisine vereceğiz ve bunu sevmiyorum.”

“Umrumda değil çünkü endüstrinin bir parçası değilim, ancak gerçekten bundan nefret ediyorum. Bu aptalca bir düzenleme.”

“Eğer bunu değiştirmezsek, önümüzdeki 10 yılda otomobil endüstrisinde bir milyon çalışan kaybedeceğiz. Bugün, iyi filtreli dizel motorlu bir aracınız varsa, bu bir sorun olmamalı.” ifadelerini kullandı.

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Prost, benzin ve dizelden uzaklaşmaya zorlanan insanlar için en önemli sorunlardan birinin, hibrit araçların çok daha çevreci olmaması olduğuna inanıyor, çünkü batarya ve motorların taşınmasından kaynaklanan bir ağırlık dezavantajı olduğunu düşünüyor.

Ancak eski F1 şampiyonu ayrıca, Avrupa’daki elektrikli şarj altyapısı konusunda bütünleşik bir düşünce olmadığından endişeli.

“Brüksel hakkında, Avrupa hakkında konuşuyoruz ancak neden aynı fişlere ve şarj sistemine sahip değiliz? Fransa’da iki rakip var ve iki farklı sistemleri var. Bu tamamen aptalca.”

“Bugün maksimum sayıda hibrit araç kullanırsanız, ki şu anda buna doğru ilerliyoruz, özellikle büyük şehirlerde elektrikli araçları zorlamamız gerektiği şekilde zorlayamayacağız.”

“Bir hibrit ile daha fazla mesafe kat ettiğinizde, karbon emisyonu aynı veya daha kötü olacak. Çünkü aracın ağırlığı çok daha fazla olacak ve bunu biliyoruz.”

“Dizeli yasaklıyoruz, ancak sonunda bu önlemlerle beraber CO2’yi azaltmayacağımızdan eminim. Bunu farklı şekilde yapabiliriz.”

F1 etkisi

Prost, otomotiv endüstrisindeki büyük belirsizliğin, F1 üzerinde de etkileri olacağını çünkü motorlarla ilgili zorlu kararların alınması gerektiğine inandığını söyledi.

“Bana F1 hakkında soru sorarsanız, hep şöyle cevap veririm: Önce otomobil endüstrisiyle ilgilenin ve sonrasında F1 çok sağlıklı olur.”

“Yeni turbo hibrit motorlar için zorlayan biriydim. İlk proje bile dört silindirliydi, bunu unutmayın. Çünkü gelecekteki turbo motorlu yol araçlarına en yakın teknolojinin bu olduğunu düşündük. Ancak bu F1 için çalışmadı, dürüst olmalıyız. Taraftarlar bunu pek sevmiyor.”

Prost, F1’in uzun vadede gidebileceği tamamen iki farklı yol olduğunu düşünüyor: V8 ya da V12’ler gibi eğlence sunan popüler motorlar ya da otomobil endüstrisinin önünde olmayı sağlayan hidrojen gibi yeni bir teknoloji.

“Elektrikli olmayı istemiyorsunuz, çünkü Formula E var ve geleceğin FE için ne kadar zor olacağını biliyorsunuz, bu kesin.”

“Pist, teknoloji ve para yüzünden gelişmek çok zor.”

“Gelecekte F1 için teknoloji ne olacak? Bunu bilmek zor. Bir tarafta V12’ye dönmek var ve dünya genelinde aynı F1 vizyonu var.”

“Ya da 10 yıl içerisinde hidrojene geçeriz ve diğer bir felsefemiz olur. Neden olmasın? Ancak kim düğmeye basıp karar verecek? Bu çok zor ancak bu soruyu sormak güzel.”

“Her zaman sürdürülebilirlik hakkında, neler yapabileceğimiz hakkında konuşmalıyız ancak teknoloji çok, çok zor. Benim yarıştığım zamanlardaki gibi otomobil endüstrisindeki modayı takip edemeyiz. Bugün bu çok daha zor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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