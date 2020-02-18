Renault test programını açıkladı
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Renault, 2020 Formula 1 sezonu öncesi yapılacak Barcelona testine yönelik programını açıkladı.
Renault, yeni aracını Barcelona testlerinden önce ortaya çıkarmamayı seçti ve teste katılacağı sürücüleri de en geç açıklayan takımlardan birisi oldu.
Buna göre testin ilk gününde Esteban Ocon, öğleden sonra ise Daniel Ricciardo piste çıkacak.
Ertesi gün Ricciardo sabah, Ocon ise öğleden sonra sürüş yapacak. Son gün ise sabah bölümünde Ocon, öğleden sonra ise Ricciardo sürüş yapacak.
Geriye test kadrosunu açıklamayan sadece Mercedes kaldı.
1. Barcelona testi sürücü kadroları:
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Renault test programını açıkladı
paylaşım
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