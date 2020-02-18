Racing Point artık "aynı anda çok fazla iş" yapmıyor

Racing Point, Force India olduğu dönemde maddi zorluklarla boğuşuyordu ve işler 2018 yılında iyice kötü gitti.

Lawrence Stroll önderliğindeki bir konsorsiyum, Force India'yı 2018 Belçika Grand Prix'si öncesi satın aldı ve nakit akışıyla beraber yeni parçaların üretimi başladı.

Bu gecikmelerin etkisi 2019'da görülmeye devam ederken, 2016 ile 2017'yi dördüncü sırada bitiren İngiliz ekip, geçen sezonu yedinci sırada noktalayabildi.

Takım sonrasında fabrikayı geliştirme çalışmalarına devam etti ve 2014'ten bu yana takım için yarışan Perez, takımın kış boyunca yaptıklarından çok etkilendiğini söyledi.

Perez, Motorsport.com'a "Beklememiz ve pistte gerçekten nasıl olduğumuzu, ne kadar rekabetçi olabileceğimizi görmeliyiz."

"Bence takım çok iyimser. Daha önce hiç bu pozisyonda olmadık, bu yüzden yıllardır sahip olduğumuz en iyi temel olduğumuzu söyleyebilirim."

"Bu araç yıllardır takım içerisinde devam mücadelelerin bir sonucu. Finansal mücadeleler ve farklı türdeki belirsizliklerden bahsediyorum."

"Biz her zaman birbirimize bağlıydık ve bu araç için gerçekten umutluyum. Bu bizi bir sonraki seviyeye taşıyan araç olacak. Fabrika şu anda oldukça iyi ve herkes tamamen işine odaklanmış durumda."

"Geçmişte o kadar çok belirsizlik vardı ki, herkes aynı anda çok fazla iş yapıyordu. Şimdi hepimiz işimize odaklandık ve bence bu çok büyük bir fark yaratabilir." dedi.

Son olarak Aston Martin'in 2021'de takımın isim sponsoru olacak olmasıyla ilgili şunları söyledi: “Kendi anlaşmam hazır ve bu harika bir haber. Bu projenin bir parçası olarak doğru kararı aldığımın bir diğer göstergesi. Buna tamamen inanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Bu bizim için büyük bir yıl olacak."

"Aston'u temel etmek harika olacak. Böyle ikonik bir isimle olmak inanılmaz bir şey."