McLaren test programını açıkladı

Bu yıl testler sekiz günden altı güne düşürülmüştü ve takımların tamamı en az bir günü ikiye bölmeyi tercih ettiler.

McLaren da 2020 sezon öncesi test programını doğruladı.

Buna göre Carlos Sainz, 19 Şubat'taki ilk günde yeni MCL35'le tüm gün sürüş yapacak. Ertesi gün aracı Lando Norris kullanacak.

21 Şubat'ta ise sabah Norris, öğleden sonra ise Sainz sürüş yapacak.

Testlerin ikinci haftasında ilk gün ikiye bölünecek.

Sainz ilk günün sabahında, Norris ise öğleden sonra piste çıkacak. İkinci gün Norris, son gün ise Sainz yeni aracı test edecek.

Geriye sadece Renault ve Mercedes kaldı.

1. Barcelona testi sürücü kadroları:

19 Şubat 20 Şubat 21 Şubat Mercedes Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı Ferrari S. Vettel C. Leclerc (Sabah) S. Vettel (Ö. Sonra) C. Leclerc Red Bull Max Verstappen Alexander Albon Max Verstappen (Sabah)

Alexander Albon (Ö. Sonra) Racing Point S. Perez (Sabah) Lance Stroll (Ö. Sonra) Sergio Perez Lance Stroll Williams G. Russell (Sabah)

N. Latifi (Ö. Sonra) G. Russell N. Latifi Renault Açıklanmadı Açıklanmadı Açıklanmadı AlphaTauri D. Kvyat P. Gasly D. Kvyat (Sabah) P. Gasly (Ö. Sonra) Haas K. Magnussen R. Grosjean R. Grosjean (Sabah) K. Magnussen (Ö. Sonra) McLaren Carlos Sainz L. Norris L. Norris (Sabah) Carlos Sainz (Ö. Sonra) Alfa Romeo R. Kubica (Sabah)

A. Giovinazzi (Ö. Sonra) K. Raikkonen A. Giovinazzi

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