McLaren test programını açıkladı
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McLaren hem birinci hem de ikinci teste katılacağı sürücüleri açıkladı.
Bu yıl testler sekiz günden altı güne düşürülmüştü ve takımların tamamı en az bir günü ikiye bölmeyi tercih ettiler.
McLaren da 2020 sezon öncesi test programını doğruladı.
Buna göre Carlos Sainz, 19 Şubat'taki ilk günde yeni MCL35'le tüm gün sürüş yapacak. Ertesi gün aracı Lando Norris kullanacak.
21 Şubat'ta ise sabah Norris, öğleden sonra ise Sainz sürüş yapacak.
Testlerin ikinci haftasında ilk gün ikiye bölünecek.
Sainz ilk günün sabahında, Norris ise öğleden sonra piste çıkacak. İkinci gün Norris, son gün ise Sainz yeni aracı test edecek.
Geriye sadece Renault ve Mercedes kaldı.
1. Barcelona testi sürücü kadroları:
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
McLaren test programını açıkladı
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