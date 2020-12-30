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Formula 1 / Son dakika

Renault, gelecek yıl yepyeni bir güç ünitesine mi geçecek?

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Renault, gelecek yıl yepyeni bir güç ünitesine mi geçecek?
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, Editör

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Renault, 2021 yılında uzun süredir üzerinde çalıştığı "yepyeni" bir güç ünitesine geçecek.

Gelecek sezon Renault fabrika takımının adı Alpine olacak ve Fransız üretici, 2020'ye kıyasla daha iyi bir sonuç almak istiyor.

Takım, gelecek yıl düzenli olarak podyum savaşı vermeyi ve ertesi yıl şampiyonluklar için çekişmeyi hedefliyor.

2020 aracının adı henüz belli olmadı ancak araç bu yılki R.S.20'nin bir evrimi olacak. Çünkü araç üzerinde aerodinamik anlamda değişiklikler yapılabilse de, şasi büyük oranda dondurulduğu için temelde bu yılki aracın daha gelişmiş hali olacak.

R.S.20 geçen yıl düşük yere basma gücü gerektiren Spa ve Monza'da iyi görünürken, Barcelona ve Portimao gibi pistlerde geride kalmıştı.

İspanyol AS gazetesine göre Renault, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni güç ünitesini gelecek yıl kullanmayı planlıyor.

Haberde yeni güç ünitesinin ne kadar güç getireceği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi ancak ekibin bu güç ünitesine epey güvendiği aktarıldı.

Son günlerde motor üreticileriyle alakalı çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Mercedes'in yeni güç ünitesiyle 35, Honda'nın 40 ve Ferrari'nin 15 beygir güç bulduğu öne sürülmüştü.

Fernando Alonso gelecek yıl Renault ile F1'e dönecek ve hedefinin  yıl içerisinde podyuma çıkmak olduğunu belirtmişti.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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