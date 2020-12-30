Grosjean: "Elimin durumu artık daha iyi"

Haas pilotu Grosjean, geçen ay Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın ilk turunda büyük bir kaza yapmıştı.

Alev alan araçtan mucizevi şekilde kurtulan Grosjean'ın ellerinde yanıklar oluştu ve bundan ötürü sezonun son iki Formula 1 yarışında mücadele edemedi.

34 yaşındaki sürücü, tedavisi için İsviçre'ye gitti ve bu bir aylık süreçte sosyal medyada oldukça aktifti.

Grosjean, kazasından tam bir ay sonra salı günü bir tweet attı ve spor salonuna gidebildiğini ve tenis oynamayı başardığını belirtti.

Çarşamba günü direksiyona sanal yarışlarla beraber döndü ve Twitch'te takipçilerinin sorularını yanıtlamaya başladı.

Grosjean, özellikle sol elindeki sorunların devam ettiğini ama giderek daha iyi hal geldiğini belirtti.

Grosjean, "Ellerim daha iyi hale geliyor. Sol elim beni biraz zorluyor. Yapabileceğim şeyler sınırlı."

"En büyük sorun sol baş parmağımı çok fazla bükemiyor olmam." dedi.