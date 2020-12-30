Ferrari: "Schumacher, F1'deki ilk sezonunda 'zorluk' çekebilir"

Ferrari'nin genç sürücü akademisinin bir parçası olan Alman pilot, bu sene F2 şampiyonasını kazanmasının ardından 2021'de Haas takımı ile ilk sezonuna başlayacak.

Schumacher, daha önce junior kategorilerde zirve performansını serilerin ikinci sezonunda yakaladı, hem F3 hem de F2 şampiyonluklarını serideki ikinci sezonunda yakaladı. Bu sebeple Ferrari, F1'de de buna benzer bir durumun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Schumacher için olan beklentilerini söyleyen Binotto "Bence başlangıç onun için oldukça zor olacaktır. Eğer onun geçmişine bakarsanız, hem F2 hem de F3'e, normalde sürekli olarak ilk sezonunda değil, ikinci sezonunda hızını yakalıyor."

"Charles (Leclerc) ile karşılaştırıldığında, normalde Charles ilk günden beri çok hızlıdır. Bence Mick ise kendisini geliştirmeyi başardı, ilk sezonda öğrenecek çok fazla şeyi oluyor ve ikinci sezonun başında işi yapmaya başlıyor. Sonrasında da ikinci sezonun ikinci yarısında çok güçlü oluyor."

"İşte bu yüzden bu iki sezon onun için çok önemli olacak. Ancak ikinci sezondan itibaren, ilk sezona göre anında bir gelişim göstermesini bekliyorum." dedi.

Binotto, Ferrari'nin genç sürücü programının sadece F1'e sürücü yetiştirmek için değil, onları Maranello'da bir geleceğe hazırlamak için görevde olduğunu söyledi.

İtalyan takım patronunun açıklamaları şu şekilde: "FDA (Ferrari Sürücü Akademisi) programı sadece F1'e sürücü yetiştirmek için geliştirilmiş bir şey değil, bu program bir gün Ferrari koltuğuna, kırmızı bir araç kullanabilme fırsatı olabilecek sürücüleri geliştirmek için geliştirildi."

"Bence F2'den F1'e geçtiğiniz sırada, direkt olarak ilk senede Ferrari'ye geçmek mümkün olamaz, çünkü o zaman çok fazla sorumluluk ve yeterince deneyim elde etmemiş olacaksınız."

Schumacher'in sıradaki iki senede, Ferrari koltuğunu alabilmesi için Haas'ta neler yapması gerektiği sorusunu yanıtlayan Binotto, yarışlarda istikrarlı olmanın ve sağlıklı puanlar kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

"Onun F1'de ne kadar hızlı olduğunu göstermesini bekliyorum, hem sıralamalarda hem de yarışta."

"Ancak bunun da ötesinde, yarış temposu olarak güçlü olduğunu göstermesi ve yarışlarda iyi bir pozisyonda finiş görmesi gerekecek."

"Carlos (Sainz) burada gayet iyi bir konumda. Normalde sıralamalara göre daha iyi bir pozisyonda yarışı tamamlıyor, bu da sürücüden beklenen bir şey ve sıradaki iki sene boyunca da Mick'ten bunu bekliyorum."

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