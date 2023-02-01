Red Bull'un yeni aracı "üstü kapalı bir devrim" mi olacak?

Son haberler, dört gün sonra lansmanı yapılacak RB19'un ciddi değişikliklere sahip olacağını, hatta aracı "üstü kapalı bir devrim" olarak tanımlamamızın gerektiğini göstermekte.

Bir diğer ihtimal ise takımın lansmanda ve testlerde farklı bir konsept kullanması ve ardından Bahreyn'deki ilk yarışa bambaşka bir araçla gelmesi.

Ortaya çıkan söylentiler oldukça çarpıcı, zira RB18 ile RB19 arasında güçlü bir bağ olduğu fark edilse de, RB19 aerodinamik tasarım açısından tamamen yeni bir araç olacak ve geçen yılki en rekabetçi yönlerinden birinde toptan değişiklikler yapacak gibi görünüyor.

Milton Keynes ekibine çok yakın kaynaklar, yeni aracın aerodinamik yüzeylerinin yüzde 90'ının RB18'inkilerden farklı olacağını bildiriyor. Esasen, son derece kuralcı teknik düzenlemeler çerçevesinde, bilgisayar temelli parçaların hacimleri ve yüzeyleri değişecek.

Basitçe söylemek gerekirse, hava akımıyla doğrudan temas eden yüzeylerin eğrilikleri, dolguları, kenarları, açıları ve gelişimi farklı olacak. Buna yepyeni bir taban da dahil.

Güncellemeler temelde Venturi kanallarının hacmi, kesitleri ve profilleri ile ilgili olacaktır. Aerodinami departmanı, geçen sezon toplanan verileri doğru analiz ederek bu parçaları üretmeyi hedeflemekte.

Takımın daha büyük güncellemeler gerçekleştirilmesi, takımın bütçe sınırı cezası ve şampiyonluk nedeniyle en yakın rakibinden %10 daha az rüzgar tüneli kullanabileceği düşünülünce aşırı mümkün görünmüyor.

Dolayısıyla takımın şu aşamada yapacağı şey, çoktan kendini kanıtlamış bir aracı piste çıkarmak. Bu yaklaşımla ekip, 2023'ün daha sınırlı simülasyon ve araştırma kaynaklarını dikkatli bir şekilde yönetmek için gerekli çalışma ve analizlerin yanı sıra güncelleme sayısını da somut bir şekilde azaltabilecek gibi görünüyor.