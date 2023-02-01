Herbert: "Hamilton geçen sezon başlarken doğru zihinsel yaklaşıma sahip değildi"

Haberi dinle

Yeni kuralların ilk sezonunda oldukça zorlanan ve sadece belli koşullarda iyi performans gösterebilen Mercedes'te hayal kırıklığı yaratan W13 ile en iyi başa çıkabilen isim Russell oldu.

Brezilya'da takıma sezonun ilk ve tek galibiyetini getiren Russell, takım arkadaşı Hamilton'a da 35 puan fark atarak şampiyona dördüncüsü oldu.

Russell'ın performansının Hamilton'ı hırslandıracağını düşünen Herbert'a göre Hamilton'ın mağlup olmasının en büyük sebebi, araç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ilk yarışlar.

Total-Motorsport.com'a konuşan Herbert, "Lewis geçen sezona muhtemelen biraz hayal kırıklığı yaşayarak başladı başladı, aracın harika olmadığını biliyordu."

"Doğru zihinsel yaklaşıma sahip olduğunu düşünmüyorum, nitekim sezon öncesi elinden alınan sekizinci şampiyonluk için savaşmayı düşünüyordu."

"Ancak [Russell'ın form tutturması] sayesinde fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanmak için yeniden bir fırsat yakaladı."

"Belki de Lewis için George'un üzerindeki baskının artacağını bilmek iyi bir şey."

"Takım arkadaşınızın güçlü olacağını ve zorlanacağını bilmek bir pilot için çok olumlu bir şey olabilir. Performansınızı yükseltmeniz gerektiğini fark etmenizi sağlar." dedi.

Lewis Hamilton, George Russell, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG

Tüm bu olumlu bakış açısına rağmen Herbert'ın değindiği bir faktör daha var: yaş faktörü.

38 yaşındaki Hamilton, gridin Fernando Alonso ile en yaşlı ismi ve son dönemde emeklilik kararı alıp almayacağı dahi zaman zaman konuşuluyor.

Herbert, "Lewis geçmişte zorlu takım arkadaşlarına karşı iyi performans sergiledi, ama artık kariyerinin sonuna geliyor. Yaşlandıkça işler değişir, bunun yanı sıra yanında başarıya aç ve zıpır bir genç de olacak.

"Dolayısıyla bir noktada kendisinin geçileceğini göreceğiz. Peki hemen bu yıl mı? Sanmıyorum, şaşırtıcı olurdu."

"George dizginleri Lewis'in elinden almaya istekli, Lewis ise kolay kolay pes etmeyecek. Dolayısıyla sıkı bir mücadele izleyeceğiz, zaten istediğimiz de bu." dedi.