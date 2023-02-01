Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor
McLaren CEO'su Zak Brown, Lando Norris'in Fernando Alonso gibi isimlerle birlikte Formula 1 pilotları arasında en üst sırada olduğunu düşünüyor.
Norris Formula 1'deki ilk yarışına çıkmadan önce Daytona 24 Saat'te Alonso ve Norris yan yana yarıştı. 2018'de Florida'daki efsanevi dayanıklılık yarışında United Autosports adına Philip Hanson ile ikilinin aynı aracı paylaşmasıyla, McLaren patronu Brown her iki sürücünün de eşit araçlarla nasıl yarıştığını gördü.
Alonso, tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotlarından biri olarak kabul ediliyor ve Norris'in son sezonlardaki ünü, son iki yılda McLaren'de birçok yarışı kazanan Daniel Ricciardo'dan daha iyi performans göstermesi ve birçok podyum elde etmesi ile katlanarak arttı.
Formula 1'de geçirdiği süre boyunca gösterdiği gelişim göz önüne alındığında Norris, şu anda sporun en iyi yetenekleri arasında gösteriliyor. Ancak McLaren patronu, bunun takıma gelmeden önce de böyle olduğunu düşünüyor.
Brown ESPN'e verdiği demeçte "Bence o griddeki herkes kadar iyi ve bunu ilk günden beri hissediyorum. Onu Daytona 24 Saat'te Fernando'nun yanına koyduğumdan beri hissedebiliyorum, tamamen kendine yabancı bir araç ve yabancı bir pistteydi."
"Fernando'nun gelmiş geçmiş tüm F1 pilotları kadar iyi olduğunu düşünüyorum... Lando da onunla eşleşiyor, günün hangi saati olduğuna bağlı olarak belki onu biraz geçebiliyor ya da tam tersi oluyor."
"Bu doğal yeteneği görüyorsunuz. Bazı pilotlar vardır ki, tek bir yarış disiplinine sahiptir; onları benzersiz bir duruma sokarsınız ve o kadar çabuk hızlanamazlar." dedi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren'in IndyCar, Formula E, Extreme E ve daha fazlası gibi geniş bir yarış yelpazesi var ve Brown, Norris'in her türlü aracı sürebilecek ve en hızlı sürücülerden biri olabilecek kadar doğal yeteneğe sahip olduğunu düşünüyor.
Brown, altı kez podyuma çıkan 23 yaşındaki pilotun sporda ulaşılması zor olan ilk zaferi için takımı zorlamak istediğini ve Formula 1'deki ilk zaferini almadan önce akranlarının çok kez yarış kazandığını görmemeyi umduğunu itiraf etti.
Brown, "Lando, ayrıcalıklı bir pilot."
"Tüm F1 pilotlarını kötü bir araca bindirsek ve bir yarışa soksak, Lando en önde olacak pilotlardan biri çünkü o tür bir doğal yeteneğe sahip. O tam bir yıldız ve bizi zorluyor."
"Yarışları kazanmak istiyor, George'u [Russell] yenebileceğini biliyor ve daha önce de yendi..."
"Kendisi kazanmaya başlamadan önce birlikte yarıştığı kişilerin çok daha fazla galibiyet almamasını istiyor." dedi.
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