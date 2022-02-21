Red Bull'un test programı belli oldu

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Red Bull, yeni aracını geçtiğimiz haftalarda tanıtmış ve Silverstone'da 100 kilometrelik bir çekim günü düzenlemişti.

Max Verstappen, bu çekim gününde yeni RB18'i ilk kez test etti fakat araca dair takım tarafından hiçbir paylaşım yapılmadı.

Takım şu anda Barselona testi öncesi son hazırlıkları yapıyor ve bugün itibariyle test programını açıkladı.

Şimdiye kadar açıklananların aksine Red Bull, programını bölmek yerine her sürücüye bir gün verme kararı aldı.

Testin ilk gününde RB18'i Max Verstappen sürecek. Perşembe gün ise tam gün Sergio Perez sürüş yapacak.

Cuma günü programı henüz açıklanmadı fakat Verstappen'in sabah, Perez'in öğleden sonra sürüş yapması bekleniyor.