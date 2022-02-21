Alpine'in motoru, simülasyon verilerinin doğruluğuna göre ya batacak ya da çıkacak

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Renault'nun şimdiye kadar, Mercedes, Ferrari ve Honda'daki diğer Formula 1 motor üreticilerinin gerisinde kaldığı görüldü. Bu nedenle Alpine'in üzerinde, motor dondurulması gelmeden önce güç ünitesi ve şasenin mükemmel bir uyum içinde çalışmasını sağlamak için ekstra bir baskı var.

2021 sezonu, Esteban Ocon'un Macaristan'daki galibiyeti ve Fernando Alonso'nun Katar'daki podyumu ile Alpine'e başarılı anlar yaşattı. Yine de Fransız üretici, takımlar şampiyonasında beşinci olarak orta grupta yer aldı.

Alpine'in 2022 hedefi ise en az beşinci sırada yer almak ancak planın, takımın çok fazla güvendiği motor simülasyonlarına bağlı olduğu anlaşılıyor.

Alpine teknik direktörü Matt Harman, A522'nin lansmanında The Race'e şöyle konuştu: "RE22 ve tasarımı açısından ilginç bir program oldu."

"Nasıl çalışacağı konusunda esasen her şeyi bilmiyoruz. Bu nedenle bazı simülasyonlar yapmak zorunda kaldık."

"Simülasyondan, sadece güç ünitesinin tasarımı değil, aynı zamanda onunla bağlantılı şanzımanın tasarımı ve şanzımanın baştan sona devam edecek aerodinamik gelişmelere bağlı olarak nasıl değişmesi gerektiği konusunda bazı sonuçlar aldık."

İngiltere ve Fransa'da iki farklı merkeze sahip bir fabrika takımı olmanın, lojistik açıdan zorlukları da var ancak ekibin odak noktası, iki tesis arasında bütünlük sağlamak oldu.

Harman, "Biz bir fabrika takımıyız. Yani bundan %100'üyle faydalanmamız gerekiyor ve öyle de oldu."

"Programın en başından itibaren insanları nasıl bir araya getirdiğimiz, işleyişi nasıl bütünleştirdiğimiz konusunda birlikte çalıştık. Bunun sonucunda çok iyi mühendislik konuşmaları ve mükemmel mühendislik çözümleri elde ediliyor."

"Coğrafi anlamda ayrı olsak da mühendislik konusunda birlikte olduğumuza ve her kararda aynı fikirde olduğumuza odaklandık."

"Bence bu modern Formula 1 içerisinde bir fabrika takımı olmanın önemli bir parçası." dedi.

Harman, A522'nin genel tasarımında temel parçanın güç ünitesi olduğunu ve bunun, Alpine'in aerodinamik gelişimi konusunda “kendilerini özgürce ifade etmelerine” izin verdiğini söyledi.

Harman, "Kuralların en başında güç ünitesinden başladık çünkü aracın aerodinamik anlamdaki bazı alanları için bir kilit noktası olduğunu gördük."

"Bu alanda bütünüyle inceleme yaptık ve içten yanmalı motor, ERS, turbo ve araçtaki konumu dahil olmak üzere tüm alanlarda, güç ünitesinin yapısını kapsamlı bir şekilde değiştirmeye karar verdik. Bu da, aerodinamik olarak kendimizi ifade etme ve en iyi tur zamanına ulaşma anlamında kazanç sağladı." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images