Binotto: "Favori biz değiliz"

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Geçen yıl kaynaklarının neredeyse tamamını 2022'ye aktaran Ferrari, yeni aracıyla beraber şampiyonluğun ana adaylarından birisi olarak görülüyor.

Red Bull ve Mercedes, Ferrari'nin geçen yıl aracını çok az geliştirerek 2022 için avantaj kazandıkları konusunda netti.

Bundan ötürü de İtalyan ekibin ön bölüme dönmesini ve şampiyonluk için mücadele etmesini bekliyorlar.

Fakat Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kendilerini favori olarak gösterenlere katılmıyor.

Canal+'a konuşan Binotto, "Söylenenlerin aksine favori olduğumuzu düşünmüyorum, şu anda dünya şampiyonu biz değiliz."

"Geçen yıl şampiyonluk kazananlar var. Geçen yıl hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğu için yarışıp, en iyi sonuç için mücadele eden takımlar vardı ve bize kıyasla çok güçlülerdi."

"Sezonu önemli bir avantajla da tamamladılar."

"Bu, onların çok güçlü takımlar olduğunu gösteriyor ve eğer geçmişte güçlülerse, şu an ya da gelecekte güçlü olmamaları için hiçbir neden yok. Bu yüzden Mercedes ve Red Bull'un tekrar favori olmasını bekliyorum.

"Favori onlar. Araçta bir numaraya sahip olanlar onlar ve diğerleri olarak biz, onlara meydan okuyanlarız." dedi.

Fakat Binotto yeni dönem için heyecanlı görünüyor.

"Yeni kurallar, yeni mücadele ve hoşuma giden bu araç konusunda çok heyecanlıyım. Kuralları yorumlama şeklimize göre iyi bir araç. Aracın nasıl çalışacağını ben de çok merak ediyorum."

"Gelecek sezon için bizden çok şey beklendiğini biliyorum. Son yıllarda Ferrari olarak bekleneni yerine getiremedik. 2019'da farklı bir yöne ilerledik ve daha zor anlarımız olsa da elbette daha güçlü bir ekip haline geldik. Artık rakiplerimizle savaşma vakti."