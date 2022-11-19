Leclerc: "İkincilik için yarışta Carlos ile birlikte çalışabiliriz"
Charles Leclerc, sıralama turlarının ardından sezonun son yarışında Takımlar Şampiyonası ikinciliği için takım arkadaşı Carlos Sainz ile birlikte çalışabileceklerini söyledi.
Sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'de, Ferrari ve Mercedes arasındaki Takımlar Şampiyonası için ikincilik mücadelesi devam ediyor.
Ferrari pilotlarının sıralama turlarında 3. ve 4. sırayı elde etmelerinin ardından Leclerc, Q3 seansında yaşadığı sorunlardan bahsetti.
Leclerc, "6. ve 7. virajlar arası lastiklerim kilitlendi, ama yine de bence bugün hak ettiğimiz yerdeydik çünkü Red Bull çok güçlüydü."
"Yarın için hâlâ oldukça iyi bir pozisyondayız. Checo [Perez] ile yakın bir mücadelemiz olacağını düşünüyorum." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull pilotlarının birlikte çalışması durumunda yarışın Ferrari için zor olup olmayacağı sorulduğunda Leclerc, "Biz de Carlos ile birlikte çalışabiliriz diye düşünüyorum."
"Takım için maksimum sonucu elde etmeyi deneyeceğiz."
"Red Bull daha güçlü olacak, o yüzden bizim için durum biraz zor ama yarışa odaklanıp elimizden geleni yapmak ve Takımlar Şampiyonası'nda ikinciliği almak istiyoruz." dedi.
Monakolu pilot, takımın şu an olduğu yerden memnun olduğunu da ekledi.
Leclerc, "Takım için çok zor geçen iki sezondan sonra, ileriye doğru adım atmak güzel."
"Eğer ikinciliği alabilirsek bu harika olacak, o yüzden sezon bitmeden son kez elimizden geleni yapacağız ve umarım gelecek sezon daha güçlü bir şekilde dönebiliriz." dedi.
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