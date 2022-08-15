Red Bull, Verstappen ve Perez'in ilk yarıdaki performansından memnun

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Verstappen, sezonun ilk 13 yarışının ardından sürücüler şampiyonasında Charles Leclec'in 80 puan önünde ilk sırada yer alırken, takımlar şampiyonasında Ferrari'nin 97 puanlık üstünlüğü var.

Milton Keynes merkezli ekip, yılın ilk yarısında çoğu şeyi kusursuz yaptı ve Ferrari'nin hatalarından faydalandı.

Verstappen geçen yıl aldığı şampiyonluğun ardından bu yıl daha kendinden emin sürerken, Sergio Perez de geçen sezona göre sezona daha iyi başladı ve şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor.

RacingNews365'e konuşan Christian Horner, hem Perez hem de Verstappen'den övgüyle bahsetti.

Horner, "Max bir sürücü olarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. O hâlâ çok genç ve deneyim kazanmaya devam ediyor."

"Bence hem geçen yıl hem de bu yıl şimdiye kadar olağanüstü bir seviyedeydi. Şimdi bu deneyimi iyi şekilde kullandığını görebilirsiniz."

"Checo'ya gelirsek, bence bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attı."

"Geçen yıla göre sıralama turlarında çok daha yakındı. Cidde'de pole pozisyonunu kazanmak adına olağanüstü bir tur çıkardı."

"Monako'daki zaferi, İspanya' ve Bakü'de getirdiği dubleler, Silverstone'daki performansı ve tekerlek tekerleğe savaşları... Genel olarak sezonun ilk yarısında çok güçlüydü."

"Bence bu yıl takım içerisinde geçen yıla göre çok daha rahat hissediyor. Burada daha iyi adapte oldu."

"Birkaç şanssızlık yaşadı ama sezon boyunca her şey bir şekilde dengeleniyor." dedi.